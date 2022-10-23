Россияне вывозят продукты их производства из магазинов Херсона: подробности

Кроме этого, выяснилось, что российские оккупанты вывозят не только продукты, но и оборудование из торговых магазинов. Журналисты предполагают, что таким образом они хотят спровоцировать гуманитарный кризис в городе.

Напомним, что "Комментарии" информировали о подрыве Каховской ГЭС . Более 80 сел могут уйти под воду и окажутся под угрозой, если российские оккупанты решат взорвать заминированную плотину Каховской ГЭС. О возможной катастрофе пишет Bild, публикуя карту. По информации немецких журналистов, которые и опубликовали эту карту, из-за подрыва плотины могут пострадать сотни тысяч человек, ведь под воду может пойти значительная часть Херсонской области.

Также "Комментарии" писали о том, что в ВСУ рассказали, как кафиры шантажируют жителей Херсонщины . Коллаборационные и оккупационные власти делают все возможное, чтобы посеять панику среди мирного населения. В ход идет техногенный шантаж по поводу потенциала использования Каховской ГЭС. Об этом в эфире общенационального телемарафона рассказала глава пресс-центра Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк. Руководитель пресс-центра ОК "Юг" обращает внимание украинских граждан, что нужно очень внимательными к тем месседжам, которые распространяют оккупанты и откровенно шантажируют украинцев, запугивая их. Противник продолжают забрасывать в информационное пространство тезис, что это якобы ВСУ готовят избивать Каховской ГЭС, что может привести к катастрофе огромного масштаба.