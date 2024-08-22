Россияне выводят войска из важного направления: какие территории может отвоевать Украина

Российские оккупационные войска начали отводить свои подразделения из некоторых населенных пунктов временно оккупированного Бердянского района. Местные власти связывают этот шаг с необходимостью переброски войск в Курскую область.

Оккупанты

В частности, как сообщил в эфире Freedom заместитель председателя Бердянского районного совета Виктор Дудукалов, с четвертого-пятого дня Курской операции российские военные начали покидать временно оккупированные территории.

"В некоторых населенных пунктах, в некоторых селах местные сообщали, что снялся весь абсолютно контингент, занимавший село, то есть личный состав там исчислялся, допустим, в сотнях, и не стало абсолютно никого. То есть людей это очень приятно удивило. И тенденция такая продолжалась ", — сообщил чиновник.

Дудукалов объяснил, что речь идет о тыловых территориях, где российские войска готовились для отправки на фронт в Запорожскую и Донецкую области. Однако теперь планы изменились, и военные перебрасываются для обороны Курской области.

"Однозначно и очевидно, что тенденция такова, что войска с разным интервалом, с разной скоростью, но оставляют практически поочередно всю территорию оккупированной Запорожской области. Бердянский район тому четкое подтверждение", — подчеркнул Дудукалов.

Напомним, портал "Комментарии" сообщал , что по информации военного Кирилла Сазонова, кафиры начали понемногу отступать на Донбассе. Силы Обороны Украины давят на окупантов и пытаются развить успех в направлении Кременной. У нас есть медленное продвижение вперед, враг выбит с некоторых позиций, сообщил военный. В частности, через несколько ночей пограничники бригады "Месть" в районе Кременной на Луганщине коптерами "Вампир" уничтожили: броневик "Тигр", 4 военных автомобиля, 2 склада боекомплекта и несколько позиций российских захватчиков.



