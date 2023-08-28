Россияне вывели из Украины танки последнего поколения

Новое поколение российских танков Т-14 "Армата" в Украине пробыло недолго. По данным российского информационного агентства ТАСС, эти современные конструкции уже выведены из боя, а их строительство завершится с учетом опыта на фронте.



Российский танк Т-14 "Армата". Фото из открытых источников

Россияне в июле сообщили, что их новейший танк четвертого поколения Т-14 "Армата" отправлен на юг Украины в зону боевых действий. До этого эта тяжелая военная техника только демонстрировалась на парадах и военных учениях.

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"Новый российский танк Т-14 "Армата" будет доработан по результатам его применения в рамках спецоперации в Украине", – пишет российское государственное издание ТАСС.

Однако действительно ли были танки в Украине и применялись ли они в боях пока неизвестно.

Т-14 "Армата" – это современный танк РФ четвертого поколения. Его разработку начали в 2009 году. С 2016 года танк находится на военных испытаниях. По разным источникам всего было изготовлено около 20 танков в рамках исследовательской партии. Однако до сих пор танк не был взят на вооружение русской армией. В четвертое поколение танков входят французский Leclerc XLR, американский AbramsX, немецкий Panther KF51, турецкий Altay и южнокорейский K2 Black Panther.

Интересно, что танк Т-14 "Армата" на одном из парадов на Красной площади в Москве заглох, потом его пытались отбуксировать специальная техника с центральной площади российской столицы.

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