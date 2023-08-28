logo

BTC/USD

25998.69

ETH/USD

1640.26

LTC/USD

64.59

USD/UAH

38.15

EUR/UAH

41.80

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Россияне вывели из Украины танки последнего поколения
commentss НОВОСТИ Все новости

Россияне вывели из Украины танки последнего поколения

Россия объявила, что забрала из Украины свои танки четвертого поколения.

сегодня, 14:50
Автор:
avatar

Slava Kot
Поделитесь публикацией:

Новое поколение российских танков Т-14 "Армата" в Украине пробыло недолго. По данным российского информационного агентства ТАСС, эти современные конструкции уже выведены из боя, а их строительство завершится с учетом опыта на фронте.

Россияне вывели из Украины танки последнего поколения

Российский танк Т-14 "Армата". Фото из открытых источников

Россияне в июле сообщили, что их новейший танк четвертого поколения Т-14 "Армата" отправлен на юг Украины в зону боевых действий. До этого эта тяжелая военная техника только демонстрировалась на парадах и военных учениях.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


"Новый российский танк Т-14 "Армата" будет доработан по результатам его применения в рамках спецоперации в Украине", – пишет российское государственное издание ТАСС.

Однако действительно ли были танки в Украине и применялись ли они в боях пока неизвестно.

Т-14 "Армата" – это современный танк РФ четвертого поколения. Его разработку начали в 2009 году. С 2016 года танк находится на военных испытаниях. По разным источникам всего было изготовлено около 20 танков в рамках исследовательской партии. Однако до сих пор танк не был взят на вооружение русской армией. В четвертое поколение танков входят французский Leclerc XLR, американский AbramsX, немецкий Panther KF51, турецкий Altay и южнокорейский K2 Black Panther.

Интересно, что танк Т-14 "Армата" на одном из парадов на Красной площади в Москве заглох, потом его пытались отбуксировать специальная техника с центральной площади российской столицы.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что полсотни российских солдат избили своего командира и сдались в плен ВСУ.

Также "Комментарии" писали о советнике ОП Михаиле Подоляке, который прогнозирует скорое окончание войны.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://tass.ru/armiya-i-opk/18555527
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!