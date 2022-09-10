logo

BTC/USD

21249.47

ETH/USD

1717.15

LTC/USD

60.82

USD/UAH

39.90

EUR/UAH

40.70

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Россияне выпрыгивают из танка при встрече с украинским бойцом (ВИДЕО)
commentss НОВОСТИ Все новости

Россияне выпрыгивают из танка при встрече с украинским бойцом (ВИДЕО)

Удивительное поведение русских военных попало на видео.

сегодня, 00:33
Автор:

Slava Kot
Поделитесь публикацией:

В сеть попало невероятное видео, на котором заметно, что российские военные прыгают с танка.

Россияне выпрыгивают из танка при встрече с украинским бойцом (ВИДЕО)

Россияне выпрыгивают из танка при встрече с украинским бойцом. Фото из открытых источников

Украинские силы отвоевывают свои территории и уничтожают оккупационные войска. Первоначально контрнаступление происходило на юге страны. Но через неделю ВСУ неожиданно начало еще одну атаку, на этот раз на востоке Украины. За это время украинские воины освободили несколько населенных пунктов и прошли в глубь более 50 км.

Такие действия украинских воинов деморализуют российские военные. В сеть попало видео со странным поведением русской армии. В начале ролика видно как российский танк Т-72 едет по пустой улице, но вдруг появляется украинский воин. Проходит несколько секунд, и можно заметить, как из танка начинают выпрыгивать россияне и катиться по дороге.

Интересное оказалось и окончание ролика. Это самый танк съезжающий с дороги и врезающийся в огромное дерево, которое заваливается на военную технику.

Видео с приключениями российской армии и танка Т-72 можно просмотреть ниже:

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российская армия подняла белый флаг. Это событие произошло в Херсонской области, близ села Правдино. Интересно, что украинские военные усомнились в благих намерениях российских кафиров и решали, запускать ли по ним ракеты. Судьба военных РФ остается неизвестной.

Также, "Комментарии" публиковало видео, как Вооруженные силы Украины ликвидировали часть личного состава российской армии в окопах Донецкой области. В ролике заметно передвижение русских военных в окопах, но через несколько секунд туда прилетает снаряд и уничтожает нескольких оккупантов.



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://twitter.com/CalibreObscura/status/1568282616373059586
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!