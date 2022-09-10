Россияне выпрыгивают из танка при встрече с украинским бойцом (ВИДЕО)

В сеть попало невероятное видео, на котором заметно, что российские военные прыгают с танка.

Россияне выпрыгивают из танка при встрече с украинским бойцом. Фото из открытых источников

Украинские силы отвоевывают свои территории и уничтожают оккупационные войска. Первоначально контрнаступление происходило на юге страны. Но через неделю ВСУ неожиданно начало еще одну атаку, на этот раз на востоке Украины. За это время украинские воины освободили несколько населенных пунктов и прошли в глубь более 50 км.

Такие действия украинских воинов деморализуют российские военные. В сеть попало видео со странным поведением русской армии. В начале ролика видно как российский танк Т-72 едет по пустой улице, но вдруг появляется украинский воин. Проходит несколько секунд, и можно заметить, как из танка начинают выпрыгивать россияне и катиться по дороге.

Интересное оказалось и окончание ролика. Это самый танк съезжающий с дороги и врезающийся в огромное дерево, которое заваливается на военную технику.

Видео с приключениями российской армии и танка Т-72 можно просмотреть ниже:

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российская армия подняла белый флаг. Это событие произошло в Херсонской области, близ села Правдино. Интересно, что украинские военные усомнились в благих намерениях российских кафиров и решали, запускать ли по ним ракеты. Судьба военных РФ остается неизвестной.

Также, "Комментарии" публиковало видео, как Вооруженные силы Украины ликвидировали часть личного состава российской армии в окопах Донецкой области. В ролике заметно передвижение русских военных в окопах, но через несколько секунд туда прилетает снаряд и уничтожает нескольких оккупантов.

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