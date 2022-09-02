К сожалению, украинский бронетранспортер YPR-765 с крупнокалиберным пулеметом Browning M2 был захвачен российской армией в Херсонской области. Эти БТРы передали Украине Нидерланды. Это первая утраченная машина такого типа.



Россияне впервые захватили технику, переданную странами ЕС. Фото из открытых источников

Несколько дней назад началось контрнаступление украинских сил в южных районах Украины. Украинская армия наносит значительные потери врагу, но также иногда терпит поражение. В этот раз в Херсонской области украинцы потеряли БТР. Предварительно украинские войска не теряли подобной техники.

YPR-765 – это машины на базе модифицированной версии гусеничного бронетранспортера M113A1, поступившего на вооружение вооруженных сил Нидерландов в 1979 году и снятого с них в 2012 году. В настоящее время на складах Нидерландов находится до 500 единиц YPR-765.

Автомобиль может двигаться с максимальной скоростью 68 км/ч, а запас хода на одном баке топлива составляет 500 км. Конструкция YPR-765 позволяет ему работать как амфибия. Его гусеницы пригодны для работы как на земле, так и в воде, а броневые полости, заполненные веществом, что обеспечивает ему дополнительную плавучесть.

Ранее портал "Комментарии" показывал, как украинские войска уничтожают российскую технику. Так ВСУ установили своеобразный рекорд, уничтожив российский танк с расстояния 10 600 метров. Это впервые один выпустил прицельный снаряд у другого с такого далекого расстояния. Для коррекции снаряда в ВСУ использовали дроны.

Также "Комментарии" писали о поднятии белого флага российскими силами. Это произошло в Херсонской области, близ села Правдивое. Судьба сдавшихся пока неизвестна.

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