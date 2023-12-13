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Россияне во время штурма прикрывались пленными: опубликовано видеодоказательство

Оккупанты снова нарушили Женевские конвенции

сегодня, 21:20
Автор:
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Марьян Ощановский
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Российские захватчики при наступлении на украинские позиции прикрывались пленными военнослужащими Вооруженных сил Украины. Видеодоказательство преступления оккупантов опубликовало издание "Радио Свобода", передает портал "Комментарии".

Россияне во время штурма прикрывались пленными: опубликовано видеодоказательство

Захватчики используют пленных в штурмах. Фото из отрытых источников

Как сообщает "Радио Свобода", в конце ноября российские захватчики предприняли попытку восстановить свои позиции на Запорожском направлении. В районе освобожденного ВСУ летом села Работино одно из подразделений армии РФ отправилось в сторону позиций Сил обороны.


Как следует из видеозаписи украинского дрона, оказавшейся в распоряжении издания, группа российских оккупантов наступала, ведя впереди себя троих пленных бойцов ВСУ. При этом захватчики вели огонь из-за спин украинских военных.

Отмечается, что журналисты смогли верифицировать видео и определить локацию. Однако по просьбе военных издания решило не указывать точное место, где произошли задокументированные события.

При этом журналистам удалось установить, что на этом направлении пытаются наступать российские захватчики из 234-го десантно-штурмового полка, входящего в состав 76-й десантно-штурмовой дивизии.

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец назвал действия оккупантов, если они будут подтверждены независимыми экспертами, "прямым нарушением Женевских конвенций".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что 58% украинских граждан поддерживают продолжение боевых действий в случае, если западные партнеры существенно сократят помощь Украине и возникнет угроза потери новых территорий. 32% украинцев высказались за прекращение боевых действий в случае существенного сокращения помощи со стороны Запада, если западные союзники предоставят серьезные гарантии безопасности, однако перспектива освобождения оккупированных территорий будет отложена на неопределенный срок.  



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=iEhdgPw4uG8&t=13s
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