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Россияне вновь пытаются прорваться на Харьковщину: какая цель № 1

Оккупанты вновь бредят повторным захватом Купянска-Узлового

сегодня, 14:50
Автор:
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Кравцев Сергей
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Главной целью российских захватчиков на Харьковщине сейчас является повторная оккупация Купянска-Узлового. Украинские защитники это понимают и предпринимают все необходимые меры. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью "Укринформу" рассказал глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов. 

Россияне вновь пытаются прорваться на Харьковщину: какая цель № 1

Российские войска. Фото: из открытых источников

"Мы последние шесть месяцев наблюдаем такие активные штурмовые боевые действия врага. Кроме упомянутого села, войска РФ еще пытаются наступать возле Ивановки, Петропавловки. В Харьковской области для врага это сейчас – основная цель, поскольку, например, захват Синьковки даст возможность продвигаться дальше и создать предпосылки для блокирования Купянска. Но главная цель – Купянск-Узловой (крупный железнодорожный узел — ред.). Но, чтобы до него добраться, нужно захватить часть города Купянска. Эти планы мы понимаем, эти планы понимают наши Вооруженные силы. Поэтому адекватно реагируем" – рассказал Олег Синегубов.

По его словам, штурмовые отряды российских захватчиков формируются из различных подразделений. Это и так называемые "Шторм-Z", и бывшие "вагнеровцы", и кадровые военнослужащие, пояснил Синегубов. 

Он добавил, свою живую силу российское командование бросает на "мясо", не считаются с потерями абсолютно. Нет никакой у них стратегии — идут и идут на штурмы.

При этом, по оценке главы Харьковской ОВА, войска РФ имеют достаточно оружия и техники для штурмовых действий на этом направлении. В то же время руководитель региона отметил, что несмотря на все действия и имеющееся у противника вооружение, ВСУ эффективно делают свое дело.

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Источник: https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3804580-sinegubov-nazvav-golovnu-cil-voroga-na-harkivsini.html
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