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Россияне вновь продвинулись в городе, которой открывает путь к Покровску: карта DeepState

DeepState фиксирует, что враг продвинулся в Курахово на Донетчине

сегодня, 06:55
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Кравцев Сергей

Как передает портал "Комментарии", по информации аналитиков проекта DeepState, российские войска продвинулись в Курахово Донецкой области, а также возле Нового Комара, Берестового, Погребков.

Россияне вновь продвинулись в городе, которой открывает путь к Покровску: карта DeepState

Российские войска. Фото: из открытых источников

"Враг продвинулся возле Нового Комара, Берестового, Погребков и в Курахово", – говорится в сообщении DeepState.

Стоит отметить, в воскресенье на фронте произошло 158 боевых столкновений, в частности на Кураховском направлении – 48 ожесточенных боев, на Покровском – 33, на Времовском – 24, в Курской области защитники отбили 15 российских атак.

По данным Донецкой ОВА, по состоянию на 27 ноября в приближенных к линии фронта Покровске, Курахово, Мирнограде, Торецке и Часовом Яру находятся более 16 000 гражданских жителей.

В частности, в Курахово — 600-650 взрослых (6 ноября их количество властями оценивалось в одну тысячу).

Читайте также на портале "Комментарии" — российские войска продолжают продвигаться Донецкой области. Так, как свидетельствует карта DeepState, россияне оккупировали сразу три населенных пункта.

Также издание "Комментарии" сообщало – Россия снова сместили линию фронта и захватила населенный пункт в Курщине. DeepState сообщает, что россияне захватили населенный пункт Дарьино в Курской области, который ВСУ контролировали с августа 2024 года.

Ранее "Комментарии" писали – украинская разведка предупреждает, что Россия планирует масштабное наступление на Запорожье, которое находится всего в 30 километрах от линии фронта. Этот стратегический город является одним из оставшихся трех ключевых промышленных центров Украины и играет важную роль для экономической и государственной стабильности страны, сообщает The Economist.




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Источник: https://t.me/DeepStateUA/20807
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