Россияне вновь цинично бьют по гражданским: кому нужно быть особенно внимательными

Российские оккупационные войска начали устраивать FPV-засады у обочин дороги, чтобы атаковать гражданские автомобили. Об этом говорится в Telegram-канале Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ).

FPV-засады на гражданские авто. Фото: из открытых источников

Украинские пограничники пояснили, что противник "паркует" на обочине дороги беспилотник и ожидает приближения "цели", после чего – взлетает и атакует.

В то же время бойцы "Феникса" начали противодействовать врагу и уничтожать эти засады. В Донецкой области в течение последнего времени были уничтожены: 7 FPV-засад; автомобиль; пункт управления БпЛА; полевой склад с БК.

В частности, военные ликвидировали с десяток российских захватчиков.

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Также издание "Комментарии" сообщало – правительство утвердило запуск экспериментального проекта по созданию специальных групп противовоздушной защиты (ГПЗ). В эти группы будут привлекать добровольцев, которые не подлежат мобилизации, но имеют подготовку и желание защищать небо. Об этом говорится в сообщении Министерства обороны Украины.



