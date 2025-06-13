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Россияне вновь цинично бьют по гражданским: кому нужно быть особенно внимательными

Российские FPV-дроны атакуют из засады

сегодня, 12:07
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Кравцев Сергей

Российские оккупационные войска начали устраивать FPV-засады у обочин дороги, чтобы атаковать гражданские автомобили. Об этом говорится в Telegram-канале Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ).

Россияне вновь цинично бьют по гражданским: кому нужно быть особенно внимательными

FPV-засады на гражданские авто. Фото: из открытых источников

Украинские пограничники пояснили, что противник "паркует" на обочине дороги беспилотник и ожидает приближения "цели", после чего – взлетает и атакует.

В то же время бойцы "Феникса" начали противодействовать врагу и уничтожать эти засады. В Донецкой области в течение последнего времени были уничтожены: 7 FPV-засад; автомобиль; пункт управления БпЛА; полевой склад с БК.

В частности, военные ликвидировали с десяток российских захватчиков.                                                          

Читайте также на портале "Комментарии" — США имеют арсенал инструментов, чтобы нанести существенный удар по России. Сейчас Конгресс рассматривает двухпартийный законопроект, предусматривающий новые санкции против РФ, включая вторичные санкции в отношении стран, помогающих Кремлю обходить ограничения. По оценкам, эти меры могут уменьшить нефтяные доходы Кремля на 20%, увеличив стоимость бензина в США лишь на 15 центов за галлон. Об этом пишет издание The Washington Post.

Также издание "Комментарии" сообщало – правительство утвердило запуск экспериментального проекта по созданию специальных групп противовоздушной защиты (ГПЗ). В эти группы будут привлекать добровольцев, которые не подлежат мобилизации, но имеют подготовку и желание защищать небо. Об этом говорится в сообщении Министерства обороны Украины.




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Источник: https://t.me/DPSUkr/27011
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