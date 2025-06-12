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На Западе объяснили, почему победа Путина в войне теперь напрямую зависит от Вашингтона

The Washington Post оценил истинную цену российского наступления

сегодня, 15:52
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Кравцев Сергей

США имеют арсенал инструментов, чтобы нанести существенный удар по России. Сейчас Конгресс рассматривает двухпартийный законопроект, предусматривающий новые санкции против РФ, включая вторичные санкции в отношении стран, помогающих Кремлю обходить ограничения. По оценкам, эти меры могут уменьшить нефтяные доходы Кремля на 20%, увеличив стоимость бензина в США лишь на 15 центов за галлон. Об этом пишет издание The Washington Post.

На Западе объяснили, почему победа Путина в войне теперь напрямую зависит от Вашингтона

Трамп и Путин. Фото: из открытых источников

Кроме того, именно от США зависит, будет ли Украина способна закрыть свое небо от России, а для этого украинским войскам нужны дополнительные средства противовоздушной обороны. Это усилит защиту военных и гражданских, дальнобойное высокоточное оружие для ударов по базам и командным пунктам, а также больше боеприпасов для стабилизации всей линии фронта.

Аналитики The Washington Post считают, что Россия не наступает в Украине, а просто выдыхается, платя за несколько метров продвижения по земле тысячами жизней. Превратить все это в победу Путин сможет только в одном случае – если Вашингтон позволит ему это сделать.

Журналисты подсчитали, что с начала 2024 года Россия потеряла около 1200 бронемашин, 3200 боевых машин пехоты и 1900 танков. Потери российской техники на фронте сейчас превышают украинские в 2-5 раз. Несмотря на инициативу в наступлении, российская армия сталкивается с хорошо укрепленными украинскими позициями: минные поля, траншеи, противотанковые заграждения, артиллерийские рубежи. Украина также активно использует FPV-дроны – по данным именно они стали основной причиной потерь на поле боя 2024 года.

Читайте на портале "Комментарии" — глава украинского государства Владимир Зеленский высказался о новом наступлении российских захватчиков. Он заявил, что оккупанты "не так успешны, мягко говоря". Свое заявление президент сделал в интервью немецкому таблоиду "Bild".




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Источник: https://www.washingtonpost.com/opinions/interactive/2025/russia-losing-casualties-ukraine-war/
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