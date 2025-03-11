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Россияне в ступоре на приоритетном для РФ направлении: где ВСУ сломали планы Путина

Военный Николай Коваль сообщил, что ситуация на Покровском направлении стабилизировалась

сегодня, 10:17
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Кравцев Сергей

На протяжении довольно продолжительного времени продвижение на Покровском направлении считалось приоритетным для россиян. Исходя из этого, даже некоторые военные предполагали, что спустя некоторое время оккупантам таки удастся захватить Покровск. Теперь появились обнадёживающие новости о том, что ситуация на этом направлении стабилизировалась. Количество вражеских штурмов уменьшилось, но россияне не прекращают попытки продвинуться. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире канала "Киев24" рассказал начальник пресс-службы бригады "Червона калина" НГУ Николай Коваль.

Россияне в ступоре на приоритетном для РФ направлении: где ВСУ сломали планы Путина

Российские войска. Фото: из открытых источников

"Ситуация стабилизировалась на Покровском направлении. Если взять прошлый год и активную фазу наступления на Покровское направление, то враг использовал штурмовые группы от 20 до 50 человек. Мы уничтожаем группу за группой, а они отправляют новые, то есть, максимально использовали живую силу. Они понесли большие потери. Было очень трудно сдерживать такое нашествие живой силы", — отметил Коваль.

По его словам, оккупанты могут перебрасывать на направление по несколько подразделений. Впрочем, это не как в прошлом году, когда враг штурмовал почти круглосуточно. Сегодня россияне движутся малыми группами по 2-3 человека, собираются в большую и пытаются штурмовать позиции ВСУ.

Читайте также на портале "Комментарии" — российские захватчики пытаются обойти с запада город Покровск, приближаясь к Днепропетровской области, рассказал офицер ВСУ с позывным "Алекс".

Также издание "Комментарии" сообщало – мэр Покровска записал скандальное обращение к Зеленскому на русском языке: чего просит.




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