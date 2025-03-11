Россияне в ступоре на приоритетном для РФ направлении: где ВСУ сломали планы Путина

На протяжении довольно продолжительного времени продвижение на Покровском направлении считалось приоритетным для россиян. Исходя из этого, даже некоторые военные предполагали, что спустя некоторое время оккупантам таки удастся захватить Покровск. Теперь появились обнадёживающие новости о том, что ситуация на этом направлении стабилизировалась. Количество вражеских штурмов уменьшилось, но россияне не прекращают попытки продвинуться. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире канала "Киев24" рассказал начальник пресс-службы бригады "Червона калина" НГУ Николай Коваль.

Российские войска. Фото: из открытых источников

"Ситуация стабилизировалась на Покровском направлении. Если взять прошлый год и активную фазу наступления на Покровское направление, то враг использовал штурмовые группы от 20 до 50 человек. Мы уничтожаем группу за группой, а они отправляют новые, то есть, максимально использовали живую силу. Они понесли большие потери. Было очень трудно сдерживать такое нашествие живой силы", — отметил Коваль.

По его словам, оккупанты могут перебрасывать на направление по несколько подразделений. Впрочем, это не как в прошлом году, когда враг штурмовал почти круглосуточно. Сегодня россияне движутся малыми группами по 2-3 человека, собираются в большую и пытаются штурмовать позиции ВСУ.

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