Мэр Покровска записал скандальное обращение к Зеленскому на русском языке: чего просит

Городской голова Покровска Донецкой области Руслан Требушкин опубликовал видеообращение на русском языке к президенту Украины Владимиру Зеленскому с призывом заключить мир с Россией и "дать людям пожить". Об этом 25 февраля сообщает портал "Комментарии". Городская военная администрация Покровска не поддержала месседж мэра.

Требушкин обратился к Зеленскому с призывом ускорить окончание войны. Скриншот: Руслан Требушкин / Facebook

Требушкин отметил, что многие жители Покровска разъехались за пределы Украины, по территории Украины, но часть людей осталась и живет в Покровске и соседнем Мирнограде, несмотря на обстрелы и тяжелые, опасные условия жизни.

"Люди просто вынуждены там жить, они живут и сохраняют свое жилье, чтобы его не разворовали. Они надеются на мир. Общаясь с этими всеми жителями, я слышу от всех "мира, мира, мира". Но статистика нам говорит другое. Статистика, которую предоставляет наш президент, говорит о том, что большинство украинцев хотят войны", — указал мэр.

Требушкин обратился лично к Зеленскому, заявив, что жители Покровской общины, как и "большинство" украинцев, "устали от войны" и "хотят мира".

"Владимир Александрович, жители Покровской громады хотят мира. Большинство жителей Украины хотят мира. Люди не хотят воевать, они устали. Те же военные, кто находится на передовой, кого давно не меняли, люди хотят домой. Они хотят, чтобы вы подарили мир. Владимир Александрович, мы в вас верим. Заключайте мир и дайте людям пожить", — заявил мэр Покровска.

"Комментарии" отмечают, что Требушкин формально остается мэром Покровска, однако после создания городской военной администрации потерял свои полномочия (они приостановлены до отмены военного положения). 7 сентября 2022 года президент назначил начальником Покровской городской военной администрации (ГВА) Сергея Добряка, который до этого назначения занимал должность заместителя руководителя Очеретинской поселковой громады.

В Покровской ГВА, реально управляющей городом, заявили, что не поддерживают обращение Требушкина.

"Мы не имеем права идти на уступки в результате безответственных политических внушений, быть малодушными и впадать в уныние. Призываем жителей громады не поддаваться на манипуляции. Судьба нашей общины и всей страны зависит от устойчивости, единства и поддержки Вооруженных сил Украины", — сказано в заявлении ГВА.

"Комментарии" писали, что Зеленский поставил задачу добиться справедливого мира для Украины до конца 2025 года. Начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что России, согласно ее стратегии, необходимо выйти из войны, иначе нет надежд на статус сверхдержавы. Глава Службы внешней разведки Украины Олег Иващенко подтверждает, что ресурсы РФ истощились, а в экономике могут начаться неприятные процессы, поскольку страна-агрессор во время войны растратила весь накопленный запас ресурсов.

Читайте также на "Комментариях" — в Белом доме утверждают, что война между РФ и Украиной доживает последние дни. Президент США Дональд Трамп рассчитывает добиться сделки о завершении войны между Россией и Украиной на предстоящей неделе. Об этом 23 февраля пишет портал "Комментарии" со ссылкой на The Hill.