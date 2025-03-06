Каждый день работают танки: враг определился с направлением удара в районе Покровска

Российские захватчики пытаются обойти с запада город Покровск, приближаясь к Днепропетровской области, рассказал офицер ВСУ с позывным "Алекс".

РФ наступает на Покровск. Фото из открытых источников

" Приоритетный участок сейчас у россиян на Покровском направлении – в сторону Днепропетровской области в районе Успеновки – Удачное. Враг значительно снизил наступательную активность в направлении Покровска, ведь штурмовать в лоб такую агломерацию населенных пунктов как Покровск, Мирноград и окрестные села будет очень сложно и потребует слишком больших ресурсов. Поэтому россиянами была выбрана тактика обхода города через поля и мелкие деревни с запада. На данный момент именно в районе Успеновка — Удачное наблюдается самая большая по сравнению с другими участками и направлениями активность дефицитной бронированной техники противника. Ежедневно работают по несколько вражеских танков и БМП, что является редким явлением для противника", – рассказал военный "Алекс".

Офицер ВСУ отметил, что враг проявляет активность в направлении Днепропетровской области, но сейчас исключительно с целью обойти Покровск, поскольку ему сейчас важнее установить контроль над Донецкой областью, чем рваться в Днепропетровске.

Как известно, представители администрации Дональда Трампа и украинская делегация встретятся в Саудовской Аравии. В Эр-Рияд отправятся глава Госдепартамента США Марко Рубио, советник Белого дома по нацбезопасности Майк Уолц и спецпредставитель президента США Стив Виткофф. В состав украинской делегации будет входить глава Офиса президента Андрей Ермак. Встреча состоится на фоне кризиса в отношениях Украины и США после ссоры Дональда Трампа с Владимиром Зеленским в Белом доме. После перепалки президентов США приостановили военную помощь и предоставление разведданных Украине.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что большинство американцев не поддерживают политику президента США Дональда Трампа по завершению войны в Украине, свидетельствуют результаты опроса Economist-YouGov и Reuters-Ipsos. 45% граждан США заявили, что не одобряют подход президента США к вопросу о завершении войны в Украине. Еще 40% американцев ответили, что поддерживают методы Дональда Трампа. Отмечается, что только 43% республиканцев полностью одобряют действия Дональда Трампа в отношении Украины. Социологи полагают, что это связано с агрессивной риторикой президента США.