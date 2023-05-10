Россияне в шоке: в сети уже появились медали за "взятие Белгорода" (ФОТО)

В сети появились фото "медалей о воссоединении Слобожанских земель" с упоминанием российского города Белгород. Как информирует издание "Комментарии", соответствующие фото "наград", на которых упоминается Главное управление разведки Минобороны Украины, появились в группе "Украинские государственные награды и другие знаки отличия" в Facebook. Оттуда фотографии быстро начали распространяться по сети.

Белгород. Фото: из открытых источников

Фото с медалью, на которой указано название "За воссоединение Слобожанских земель" и "Белгород", а также "основавшее" награду ведомство – Главное управление разведки – вызвали бурное обсуждение в группе, где они были распространены. Однако дискуссия возникла не относительно того, стоит ли вообще возвращать этот город под контроль Украины, а относительно того, следует ли в дальнейшем менять его название с "Белгорода" на "Белгород", согласно украинскому правописанию.

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В документах, прилагаемых к "медалям", отмечено, что ГУР заказало срочный тираж таких медалей до 11 мая, при этом, кроме Белгорода, "будут награждать" также за Курск и Воронеж. Правда, "увлекать" Курск, Белгород и Воронеж украинская разведка, похоже, собирается малыми силами: тираж медалей составляет всего 100 штук.

Учитывая постоянные опасения россиян относительно нападения на территории РФ со стороны Украины, получился довольно хороший троллинг со стороны украинской разведки.

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