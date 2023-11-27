Россияне в оккупации начали навязывать украинцам свой календарь праздников

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Кравцев Сергей
На временно оккупированных юге и востоке Украины администрации захватчиков активно выполняют распоряжение Кремля по насаждению российского календаря "праздников". В частности, сегодня, в последнее воскресенье ноября, россияне "отмечают день матери". Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении Центра национального сопротивления.
Российские войска. Фото: из открытых источников
В Центре отмечают, что, несмотря на то, что приветствия максимально нейтральны без упоминания военных действий, отдельно на них акцентировалось внимание на местных "концертах", где также проводилась скрытая агитация за путинскую партию "Единая Россия". Однако в содержании таких выступлений можно заметить, что женщинам выделяется исключительно задача рожать, воспитывать "настоящих мужчин" и по минимуму ангажироваться по "делу государственному".
В ЦНС отмечают, что украинцы уже 21 месяц сопротивляются российским оккупантам и имели возможность убедиться в том, "какое воспитание российских матерей".
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