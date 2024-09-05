Россияне в Крыму строят загадочное сооружение: в ВМС раскрыли детали

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Загадочное сооружение, которое российские оккупанты строят вокруг Крымского моста, может быть определенной защитой от дронов и, в любом случае, оно — очередная преграда. Россияне всеми силами хотят сохранить для себя Крым, как плацдарм для ударов по материковой Украине. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал спикер Военно-морских сил ВС Украины, капитан 3-го ранга Дмитрий Плетенчук.
Крымский мост. Фото: из открытых источников
По его словам, ранее ключевую роль в этом играло паромное сообщение, но сейчас, после поражения паромов, это Крымский мост. При этом спикер отметил, что путепровод "не вытягивает" сейчас необходимую для врага логистику. Однако оккупанты его максимально пытаются защитить.
Он также прокомментировал загадочное сооружение, которое россияне будут вокруг моста. По словам Плетенчука, сейчас еще сложно понять, что это, потому что впереди — сезон штормов, которые сооружение, вряд ли, выдержит.
Читайте также на портале "Комментарии" — угроза ядерного удара снова растут: что Путин распорядился отправить в Крым.
Новости