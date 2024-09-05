Россияне в Крыму строят загадочное сооружение: в ВМС раскрыли детали

Загадочное сооружение, которое российские оккупанты строят вокруг Крымского моста, может быть определенной защитой от дронов и, в любом случае, оно — очередная преграда. Россияне всеми силами хотят сохранить для себя Крым, как плацдарм для ударов по материковой Украине. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал спикер Военно-морских сил ВС Украины, капитан 3-го ранга Дмитрий Плетенчук.

Крымский мост. Фото: из открытых источников

"ПВО тянут в Крым отовсюду. Они реально очень плотно запаковывают Крым системами ПВО. Они пытаются поддерживать этот имидж "непотопляемого авианосца", как они называют его периодически. Поэтому да — их основная цель, во-первых, оставить возможность использовать этот плацдарм для запуска ракет (по Украине — ред.). Оставить возможность использовать Крым как военную базу, как логистическую цепочку для поставки на юг, на южную группировку", — подчеркнул Плетенчук.

По его словам, ранее ключевую роль в этом играло паромное сообщение, но сейчас, после поражения паромов, это Крымский мост. При этом спикер отметил, что путепровод "не вытягивает" сейчас необходимую для врага логистику. Однако оккупанты его максимально пытаются защитить.

"Это их символ, но также не следует забывать, что Крымский мост — энергетическая ветка для обеспечения Крыма. Уже не говоря о поставках товаров повседневного потребления, горючего... Поэтому да — ПВО там самые разнообразные, даже доходит до выставочных образцов", — добавил Плетенчук.

Он также прокомментировал загадочное сооружение, которое россияне будут вокруг моста. По словам Плетенчука, сейчас еще сложно понять, что это, потому что впереди — сезон штормов, которые сооружение, вряд ли, выдержит.

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