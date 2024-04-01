Россияне уже зашли на высоты: для какого города наступила критическая ситуация

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Российские оккупационные войска уже сумели прорваться на высоты Часового Яра в Донецкой области, ситуация там тяжелая. Как передаёт портал "Комментарии", об этом в интервью "NV" заявил соучредитель и аналитик проекта DeepState Роман Погорелый.
Часов Яр. Фото из открытых источников
Аналитик не раз подчеркивал, что Часов Яр – это стратегически важный город, стоящий на господствующих высотах.
По мнению Погорелого, за счет того, что высоты оказываются под контролем врага, у россиян будет больший зрительный контроль, в определенной степени, огневой контроль, логистика, на которую оккупанты постоянно охотятся. Соответственно, россияне уже зашли на Часовояровские высоты, где по словам командования, в целом, должна быть оборона.
Читайте также на портале "Комментарии" — что ожидать от военного апреля: с какими вызовами придется столкнуться. Эксперты в эксклюзивном интервью нашему изданию детально проанализировали ситуацию.
Обсуждения
Новости
Поделитесь своим мнением!