Россияне уже зашли на высоты: для какого города наступила критическая ситуация

Российские оккупационные войска уже сумели прорваться на высоты Часового Яра в Донецкой области, ситуация там тяжелая. Как передаёт портал "Комментарии", об этом в интервью "NV" заявил соучредитель и аналитик проекта DeepState Роман Погорелый.

Часов Яр. Фото из открытых источников

"Сейчас тяжелые бои идут именно за село Ивановское, которое находится возле Часового Яра. Московиты уже не один раз заявляют, якобы они взяли полностью под контроль этот населенный пункт, что не соответствует действительности. Наши военные там ведут бои, они сдерживают натиск. Но, к сожалению, московиты уже зашли на высоты Часового Яра, что уже нельзя было допускать, потому что вроде бы ранее заявлялось, что выстраиваются ИФС (инженерно-фортификационные сооружения) для обороны Часового Яра в целом. Но, как мы видим, они уже подобрались вплотную, поэтому здесь остается вопрос открытым.", — заявил Роман Погорелый.

Аналитик не раз подчеркивал, что Часов Яр – это стратегически важный город, стоящий на господствующих высотах.

По мнению Погорелого, за счет того, что высоты оказываются под контролем врага, у россиян будет больший зрительный контроль, в определенной степени, огневой контроль, логистика, на которую оккупанты постоянно охотятся. Соответственно, россияне уже зашли на Часовояровские высоты, где по словам командования, в целом, должна быть оборона.

"В самом городе, скорее всего, просто не будет возможности держаться. Московиты, если не смогут продвигаться по земле, то будут очень сильно обстреливать", — высказался Погорелый.

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