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Россияне уже открыли статистику по уничтожению F-16 в Украине: что ответили в ВСУ

Юрий Игнат заявил, что россияне распространяют фейковую информацию о якобы "уничтожении" F-16 в Украине

сегодня, 12:05
Автор:
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Кравцев Сергей
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Спикер Воздушных сил Юрий Игнат опроверг информацию российских пропагандистов о том, что оккупанты якобы "уничтожили" истребители F-16 в Украине. Как передает портал "Комментарии", об этом Юрий Игнат сообщил в эфире "Радио Свобода".

Россияне уже открыли статистику по уничтожению F-16 в Украине: что ответили в ВСУ

Истребитель F-16. Фото: из открытых источников

Юрий Игнат подчеркнул, истребители, о которых уже рассказывают российские пропагандисты, еще даже не прибыли в Украину, так как подготовка инфраструктуры и персонала их обслуживания не подготовлена. 

Он отметил, что процесс подготовки к передаче F-16 продолжается. 

"Какой смысл доставлять сюда самолеты, чтобы они здесь стояли под прицелом врага? Надо дождаться, чтобы все на 100% было готово: инфраструктура, летчики, проходящие сейчас обучение с инструкторами, а также инженерно-авиационный состав. Это одно из основного, что нужно для того, чтобы завершить процесс подготовки, и вообще всего", отметил Юрий Игнат.

Спикер заявил, что для применения F-16 нужны особые умения и знания, которым обучают украинских инженеров – они будут не только обслуживать самолеты, но и заниматься вооружением.                        

"Мы же самолет берем, чтобы воевать на нем, а не чтобы он стоял. Авиация требует соответствующих знаний, для того чтобы настраивать и наносить им удары. Но оккупанты уже нашли у нас самолеты у себя в Telegram-каналах и уничтожают их по пару штук в день. F-16 скоро на западе уже и не останется", — подытожил спикер ВС.

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Источник: https://www.radiosvoboda.org/a/news-vynyshuvachi-f-16-rosiya-viyna-ihnat/32746319.html
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