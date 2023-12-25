Россияне уже открыли статистику по уничтожению F-16 в Украине: что ответили в ВСУ

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Кравцев Сергей
Спикер Воздушных сил Юрий Игнат опроверг информацию российских пропагандистов о том, что оккупанты якобы "уничтожили" истребители F-16 в Украине. Как передает портал "Комментарии", об этом Юрий Игнат сообщил в эфире "Радио Свобода".
Истребитель F-16. Фото: из открытых источников
Юрий Игнат подчеркнул, истребители, о которых уже рассказывают российские пропагандисты, еще даже не прибыли в Украину, так как подготовка инфраструктуры и персонала их обслуживания не подготовлена.
Он отметил, что процесс подготовки к передаче F-16 продолжается.
Спикер заявил, что для применения F-16 нужны особые умения и знания, которым обучают украинских инженеров – они будут не только обслуживать самолеты, но и заниматься вооружением.
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