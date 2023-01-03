Россияне устроили расправу над жителями села возле Старобельска – обвиняют в помощи ВСУ

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Российские захватчики заблокировали село Половинкино вблизи Старобельска Луганской области для якобы "фильтрационных мероприятий". Как передает издание "Комментарии", об этом говорится в сводке Луганской ОВА.
Российские войска. Фото: REUTERS
Сообщается, что причиной таких действий россиян стали успешные прилеты по позициям оккупантов. Захватчики считают, что здесь не обошлось без местного население, которое могло передавать украинской армии точные позиции врага. В результате рейда уже 30 жителей села вывезены в Луганск.
В то же время медицинские учреждения и другие учреждения Луганска переполнены ранеными оккупантами из разных уголков России. А в больницах Беловодска собрали зэков, осужденных за тяжкие преступления.
Читайте также на портале "Комментарии" — как война отобразилась на экономиках Украины, Европы, России – что ждать в будущем.
Также издание "Комментарии" сообщало – половина стран Евросоюза в 2023 году скатится в рецессию в связи с войной в Украине. Такой неутешительный прогноз сделала директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева. Что можно сказать об общеэкономической ситуации в Украине, РФ и мире в целом в обозримом будущем? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обсуждения
Новости