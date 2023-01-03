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Россияне устроили расправу над жителями села возле Старобельска – обвиняют в помощи ВСУ

Медицинские учреждения и другие учреждения Луганска переполнены ранеными из разных уголков России

сегодня, 11:02
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Автор:

Кравцев Сергей

Российские захватчики заблокировали село Половинкино вблизи Старобельска Луганской области для якобы "фильтрационных мероприятий". Как передает издание "Комментарии", об этом говорится в сводке Луганской ОВА.

Россияне устроили расправу над жителями села возле Старобельска – обвиняют в помощи ВСУ

Российские войска. Фото: REUTERS

Сообщается, что причиной таких действий россиян стали успешные прилеты по позициям оккупантов. Захватчики считают, что здесь не обошлось без местного население, которое могло передавать украинской армии точные позиции врага. В результате рейда уже 30 жителей села вывезены в Луганск.

В то же время медицинские учреждения и другие учреждения Луганска переполнены ранеными оккупантами из разных уголков России. А в больницах Беловодска собрали зэков, осужденных за тяжкие преступления.

"Значительное меньшее количество раненых россиян на Беловодщине, потому что больше просто не вмещают лечебные учреждения. Привозят туда исключительно зэков, которые были осуждены или за убийство или за изнасилование. Ситуация в населенном пункте становится напряженной, поскольку местные так называемые "правоохранители" не гарантируют безопасность гражданскому населению", — отмечают в сводке Луганской ОВА.

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