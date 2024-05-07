Россияне упустили окно возможностей: что теперь будет происходить на фронте

Россия продолжает свое наступление в Украине. Есть ли угроза, что Москва может усилить наступление и все же добиться своей цели? От чего зависит готовность сторон сесть за стол переговоров? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Партии помощи уже в Украине

Военный аналитик, ветеран российско-украинской войны, майор запаса Алексей Гетьман в эфире телеканала "FREEДОМ" выразил мнение, что российские оккупационные войска упустили "окно возможностей", которое у них появилось в начале года из-за задержек в поставках американской военной помощи Украине.

"Окно возможностей у них было открыто, начиная, по меньшей мере, с начала года, когда мы ожидали помощи от наших партнеров. А теперь уже пошел первый транш военной помощи от США в размере 1 млрд долларов, и это вооружение уже находится либо на границе, либо в Украине, или, возможно, даже уже на линии фронта. То есть, у россиян было "окно возможностей", но оно окончательно закроется в ближайшие день-два, потому что первые партии помощи уже в Украине", — считает эксперт.

Важно то, что закладывается в слово "переговоры"

Глава Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко в интервью "24 Каналу" выразил мнение, что россияне своим наступлением как раз и хотят обеспечить себе на переговорах лучшие переговорные позиции. К тому же стремится и Украина.

По словам эксперта, сейчас создаются международные объединения, готовые вести переговоры. Это положительный момент для Украины, ведь на законодательном уровне наша страна не может напрямую вести переговоры с Россией.

Тимочко подчеркнул, что выбивать врага с территории Украины будут военные, переговоры будут вести дипломаты. Должен быть акцент на взаимодействии всех органов власти. Когда каждый из них будет эффективно выполнять свои полномочия и функции, это будет залогом наступления и переговоров.

"Цель наступления – освобождение территорий, побуждение врага к переговорам на наших условиях, влияние на международных лидеров и политиков для формирования союзников. Нечего стыдиться того, что наши международники и военные говорят, что без помощи союзников нам будет очень тяжело", — отметил Тимочко.

По его словам, такой процесс получился из-за того, что Россия в разы больше, ее экономика была всегда военно ориентирована. Даже при таких условиях сейчас Россия формирует союзников, будь то Северная Корея или Иран. Какие бы ни происходили переговоры, по мнению Тимочка, их сила влияния всегда будет зависеть от успехов армии.

"Переговоры будут зависеть от эффективности наших наступлений", – подчеркнул он.

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