Россияне уничтожили украинский "Хаймарс": в ВСУ рассказали, как это произошло

Российские захватчики смогли поразить FPV-дроном украинский высокомобильный артиллерийский ракетный комплекс HIMARS в 10 км от фронта. Об этом в своем Telegram-канале "Говорит снайпер+" сообщил Станислав Бунятов, известный под позывным "Осман", младший сержант, командир отделения 24-го штурмового батальона "Айдар".

HIMARS. Фото: из открытых источников

"Враг технологически развивается, каждый день показывая новые результаты. Сегодня одна из самых успешных целей враждебного FPV — „Хаймарс“ в 10 км от фронта. Развиваемся ли мы? Да, довольно хорошо. Есть ли результаты? Да, очень хорошие, слова здесь лишние. Уничтоженный „Хаймарс“ — очередной звоночек и знак того, что тыл безопасным уже не будет. Ни один металлолом не стоит жизни, но потеря металлолома обязательно должна стать уроком", — написал военный.

Читайте также на портале "Комментарии" — в сети распространяется видео, ставшее очередным примером неудачной пропаганды России. На нем российские военные пытаются продемонстрировать работу реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град", но вместо этого установка была поражена высокоточной ракетой HIMARS. Инцидент стал очередным примером использования современной артиллерии для нейтрализации техники противника.

Также издание "Комментарии" сообщало – российские пропагандисты распространяют очередной фейк. Сейчас пытаются использовать жестокий удар по Сумам, сообщают, что якобы Россия "уничтожила военный эшелон" в Сумах.

"На самом деле 14 апреля армия РФ ударными дронами атаковала пассажирский поезд в Семеновке Черниговской области. До момента отправления оставалось полчаса, поэтому в вагоне еще не было людей", — сообщили в Центре противодействия дезинформации.



