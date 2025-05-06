Россияне уничтожили украинский "Хаймарс": в ВСУ рассказали, как это произошло

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Кравцев Сергей
Российские захватчики смогли поразить FPV-дроном украинский высокомобильный артиллерийский ракетный комплекс HIMARS в 10 км от фронта. Об этом в своем Telegram-канале "Говорит снайпер+" сообщил Станислав Бунятов, известный под позывным "Осман", младший сержант, командир отделения 24-го штурмового батальона "Айдар".
HIMARS. Фото: из открытых источников
Читайте также на портале "Комментарии" — в сети распространяется видео, ставшее очередным примером неудачной пропаганды России. На нем российские военные пытаются продемонстрировать работу реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град", но вместо этого установка была поражена высокоточной ракетой HIMARS. Инцидент стал очередным примером использования современной артиллерии для нейтрализации техники противника.
Также издание "Комментарии" сообщало – российские пропагандисты распространяют очередной фейк. Сейчас пытаются использовать жестокий удар по Сумам, сообщают, что якобы Россия "уничтожила военный эшелон" в Сумах.
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