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Россияне хотели показать, как бьют по Украине: но по ним прилетел снаряд HIMARS (ВИДЕО)

Поражение российского "Града" снарядом HIMARS попало на видео

сегодня, 15:00 comments1197
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Slava Kot

В сети распространяется видео, ставшее очередным примером неудачной пропаганды России. На нем российские военные пытаются продемонстрировать работу реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град", но вместо этого установка была поражена высокоточной ракетой HIMARS. Инцидент стал очередным примером использования современной артиллерии для нейтрализации техники противника.

Россияне хотели показать, как бьют по Украине: но по ним прилетел снаряд HIMARS (ВИДЕО)

HIMARS. Фото из открытых источников

Ролик, распространившийся сначала в российских Telegram-каналах, показывает подготовку БМ-21 "Град" к запуску снарядов. Через несколько секунд после начала съемки по установке попадает ракета, выпущенная из HIMARS.

Несмотря на то, что россияне пытались оправдаться, что это может быть макет, но дальше на видео четко видны вторичные взрывы, что означает, что пусковая установка БМ-21 "Град" была заряжена настоящими боеприпасами, повлекшими за собой дополнительные детонации.

БМ-21 "Град" — советская реактивная система залпового огня, использующая 122-мм снаряды. "Град" является дешевым, но эффективным оружием, активно применяемым Россией в войне против Украины. Его ключевые характеристики:

  • - Дальность стрельбы: до 20 км.
  • - Темп стрельбы: до 2 выстрелов в секунду.

Ракетная система HIMARS стала символом высокотехнологичного оружия, которое Украина получила от партнеров. Благодаря спутниковой навигации снаряды HIMARS попадают в цели даже на большом расстоянии. В зависимости от типа боеприпасов HIMARS может атаковать цели на расстоянии до 80 км и более. Обычно установка HIMARS используется для уничтожения боеприпасов, командных пунктов и вражеской техники.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в оккупированном городе Донбасса россияне объявили эвакуацию из-за попадания HIMARS.

Также "Комментарии" писали о том, что Министерство обороны РФ заявило об ударе по трем установкам HIMARS.



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