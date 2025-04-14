Россия уничтожила военный эшелон в Сумах: что известно

Российские пропагандисты распространяют очередной фейк. Сейчас пытаются использовать жестокий удар по Сумам, сообщают, что якобы Россия "уничтожила военный эшелон" в Сумах.

Война в Украине. Фото портал "Комментарии"

"На самом деле 14 апреля армия РФ ударными дронами атаковала пассажирский поезд в Семеновке Черниговской области. До момента отправления оставалось полчаса, поэтому в вагоне еще не было людей", — сообщили в Центре противодействия дезинформации.

В ЦПД отметили, что фотографии с места удара в Черниговской области пропагандисты использовали для фейка, выдав их за якобы "военный эшелон" в Сумах.

"Цель подобных фейков — оправдать террористический удар по объекту гражданской инфраструктуры. Это очередное свидетельство того, что россияне не хотят мира и выбирают своими целями какие-либо гражданские объекты: больницы, детские сады, жилые дома или пассажирские поезда", — пояснили аналитики.

Напомним, что российская пропаганда была поймана на распространении очередного фейка. Россияне, как писал портал "Комментарии", пытаются посеять панику среди жителей приграничных населенных пунктов. В Центре стратегических коммуникаций и безопасности развенчали очередной российский фейк.

"Ложь: "в Сумах ввели карантинные меры из-за неизвестной эпидемии среди солдат ВСУ, которые возвращаются с линии боевого столкновения". Об этом якобы свидетельствуют открытки от имени Управления здравоохранения Сумского горсовета, которые тиражируют прокремлевские ресурсы", — пишет Центр.

Отмечается, что на самом деле заявлений об "эпидемии" или "карантинных мерах" нет ни на официальном сайте Сумского городского совета, ни в сообщениях Управления здравоохранения.