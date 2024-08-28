Россияне травят реки в Украине: почему в трех областях запретили купаться и ловить рыбу

В реке Десна, которая берет свое начало в Смоленской области РФ, обнаружено ядовитое вещество, которое перемещается по течению из-за российской границы и уже достигло Киевщины.

РФ травит украинские реки (фото из открытых источников)

Об этом сообщил городской голова Вышгорода Алексей Момот в своем аккаунте на Facebook. Хотя сообщение было удалено через час, журналисты смогли совершить скрин. Момот отметил: "В реке Десна и ее заливах обнаружено ядовитое вещество, которое спускается по течению с российской границы. Категорически запретить всему подчиненному о/с купаться, переплавляться, рыбачить в Десне и его заливах."





Подобная ситуация наблюдается и с рекой Сейм, впадающей в Десну. Ее утечка расположена в Белгородской области. Как сообщает Государственное агентство Украины по развитию мелиорации, рыбного хозяйства и продовольственных программ, начиная с 14 августа, россияне сбрасывают отходы неизвестных веществ в реку Сейм.

"По результатам гидрохимического анализа поверхностных проб воды г. Сейм, зафиксировано значительное превышение предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ, в частности аммония и взвешенных веществ", — говорится в сообщении.





В результате в реке начался мор рыбы. Загрязнение распространилось по всей акватории реки Сейм в пределах Сумской области и достигло Черниговщины, где фиксируется черная вода, запах гнили, аммиака и мертвая рыба, в частности, вблизи Батурина.

В настоящее время в обеих реках и их притоках запрещено купаться, ловить рыбу, а также использовать воду для хозяйственных нужд.

Позже Государственная экологическая инспекция Столичного округа сообщила, что в реке Десна (в пределах Киевской области) превышение предельно допустимых концентраций органических и минеральных веществ не обнаружено. Об этом сообщила Киевская областная военная администрация.

"Накануне была получена информация от Регионального офиса водных ресурсов в Сумской области относительно ухудшения качественного состояния воды в реке Сейм, которая является левым притоком реки Десна. В частности, речь шла о загрязнении воды, движущейся по течению Сейма, а также о заморе рыбы в нем. Поскольку Десна протекает по территории Киевщины, а именно Вышгородскому и Броварскому районам, комиссия ТЭБ и ЧС поручила осуществлять ежедневный мониторинг качества воды," — говорится в сообщении.

На вечер 28 августа превышение предельно допустимых ядовитых веществ в воде не обнаружено. Однако Киевская областная комиссия ТЭБ и ЧС рекомендует не пользоваться водой реки Десна, запретить там купание и отлов рыбы, а также использование речной воды для хозяйственных нужд и поения скота.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что РФ может потерять Харьковщину