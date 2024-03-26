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Россияне терроризируют таджиков, завезенных на оккупированные территории

Российские захватчики проводят проверки среди мигрантов из Таджикистана и Узбекистана

сегодня, 20:29
Автор:
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Марьян Ощановский
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На временно оккупированных территориях Украины россияне начали проверку целой этнической группы из Азии из-за теракта в Москве.

Россияне терроризируют таджиков, завезенных на оккупированные территории

Оккупанты взялись на мигрантов из Азии. Фото из открытых источников

С начала полномасштабного вторжения враг завозит на оккупированные территории рабочих из Центральной Азии и изменяет таким образом демографический состав местного населения.

Однако, по информации Центра национального сопротивления, после массовой казни россиян в Москве ФСБ РФ приступила к проверке граждан Таджикистана.

Отмечается, что всего в оккупированных регионах проживает около 100 тыс. выходцев из Узбекистана и Таджикистана.

По данным Центра сопротивления, в Москве боятся, что таджики начнут бунты из-за показательного задержания их сограждан, поэтому в Мариуполь отправили дополнительные группы ФСБ, которые проводят ”профилактические беседы”.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что россияне, ставшие жертвами теракта в концертном зале в Москве, получили бумеранг истории, считает политтехнолог Олег Постернак. "Снова пошла искусственная дискуссия о размышлении, корни которой лишь в желании ее инициаторов устроиться на время в лагере декоративной справедливости и побыть словно более моральными и прогрессивными по сравнению с теми, кто имеет право на сатисфакцию. Пусть даже руками других врагов Российского Рейха", – отметил Олег Постернак.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что правительство России расширило список данных, которые владельцы сайтов обязаны хранить и предоставлять по требованию правоохранительным органам. В список таких данных добавили геолокацию граждан и используемые ими средства. Предлагаемые изменения затрагивают правила хранения данных, установленные для организаторов распространения информации в интернете в 2020 году.



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Источник: https://sprotyv.mod.gov.ua/rosiyany-na-tot-pochaly-perevirku-zavezenyh-gromadyan-tadzhykystanu/
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