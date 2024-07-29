Россияне теперь нацелились на еще один стратегически важный город на Донбассе

Российские оккупационные войска ведут ожесточенные наступления в районе стратегически важного города Покровска в Донецкой области, о чем сообщает Reuters.

Россия хочет захватить город Покровск (фото из открытых источников)

Покровск, являющийся важным транспортным узлом, остается одним из самых горячих участков фронта. За последние 24 часа украинские военные отразили там 52 российских атаки. Довоенное население города составило 61 тысячу человек. Покровск расположен на главной дороге, которая служит маршрутом снабжения других удерживаемых Украиной форпостов, таких как Часов Яр и Константиновка. Российские войска продвинулись ближе к стратегической трассе к северо-востоку от города.

Кремль заявил о контроле над селом Лозоватское, расположенном примерно в 6 км от трассы, а также о захватах сел Прогресс, Евгеньевка и Волче, которые расположены к востоку от Покровска. Украина пока не комментировала эти заявления.

Глава Покровской военной администрации Сергей Добряк сообщил Radio Free Europe, что город расположен в 20 км от линии фронта. Многие жители Покровска, численность населения которого составляет 60 000 человек, в том числе 4000 детей, неохотно принимают решение об эвакуации. В Покровск также эвакуируются жители Торецкого.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в 3 ОШБр предупредили о скором продвижении кафиров на фронте . Немецкий аналитик Юлиан Репке предположил, что российские оккупанты теоретически могут дойти до Киева всего за два года, учитывая темпы их продвижения к востоку от Покровска. На это заявление отреагировал майор ВСУ, экскомандир "Азова", заместитель командира 3 ОШБр Максим Жорин.

Жорин отметил, что подсчеты экспертов по продвижению ВС РФ являются "гаданиями на кофейной гуще", но предупреждение не стоит полностью отвергать. Он подчеркнул, что российские войска действительно продвигаются быстро, что видно даже с карт, доступных в интернете. По его словам, единственным способом остановить россиян есть против ВСУ.

