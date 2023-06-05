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Россияне такого не ожидали: в Крыму по ТВ показали ролик о контрнаступлении Украины

По сообщениям самих оккупантов, "была взломана трансляция ряда крымских кабельных операторов"

сегодня, 07:15
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Автор:

Кравцев Сергей

Во временно оккупированном Крыму в эфире нескольких кабельных операторов показали ролик Минобороны Украины о том, что Украина призывает к тишине перед началом масштабного контрнаступления. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает Госпогранслужба Украины.

Россияне такого не ожидали: в Крыму по ТВ показали ролик о контрнаступлении Украины

Контрнаступление ВСУ. Фото: из открытых источников

"Несколько кабельных операторов в Крыму отключают сигнал из-за того, что добрые люди хакнули ТВ трансляции", – говорится в сообщении Госпогранслужбы.


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Житель Симферополя подтвердил Суспільному, что по кабельному телевидению в оккупированном Крыму показывают видеоролики о подготовке контрнаступления ВСУ.

Отметим, все началось с того, что 4 июня Минобороны Украины обнародовало видеоролик, в котором намекнуло о контрнаступлении, отметив, что никто не узнает, когда именно оно начнется.

Читайте также на портале "Комментарии" — координатор Совета нацбезопасности по стратегическим коммуникациям США Джон Кирби уверяет, что Штаты удовлетворили потребности Украины для проведения контрнаступления. Президент Украины Владимир Зеленский в интервью The Wall Street Journal также заявил, что Украина уже готова к контрнаступлению. При этом уточнил, что не знает, сколько времени это займет – и какую цену мы заплатим. И акцентировал, что Украине нужны дополнительные системы Patriot (за которыми активно охотятся россияне) – для защиты как гражданских, так и военных на передовой. Тем временем венгерский премьер Виктор Орбан уже открыто играет на стороне России, заявляя о необходимости не допустить контрнаступления ВСУ. О чем говорит очередной информационный шквал вокруг грядущих наступательных операций Украины? Что важно понимать тут и нам, и нашим партнерам, и нашим врагам – явным и не особо? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.




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Источник: https://t.me/DPSUkr/11596
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