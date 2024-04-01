Россияне так и не сумели воспользоваться захватом Авдеевка: генерал США раскрыл проблему армии РФ

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Российские оккупационные войска не могут в полной мере воспользоваться взятием Авдеевки, поскольку у них нет на это возможностей. Как передает портал "Комментарии", об этом заявил экс-командующий Сухопутными силами США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес в подкасте Silicon Curtain.
Бен Ходжес. Фото: из открытых источников
Ходжес считает, что военные обозреватели много говорят о нехватке боеприпасов в Украине, потерях среди военных, потере Авдеевки, но не так часто слышали о "настоящих проблемах", которые есть у России с ее армией.
Относительно преимущества России в боеприпасах Ходжес указывает, что объявляемые соотношения артиллерийских снарядов России к Украине как 5:1 или 10:1 "воспринимаются как данность".
Читайте также на портале "Комментарии" — ряд зарубежных изданий вышли в последнее время с тревожными прогнозами в ракурсе российско-украинской войны. Так, аналитики Welt пророчат, что уже в этом году из-за недостатка поддержки со стороны партнеров, Украина может пойти на заморозку конфликта. А издание The Economist предупреждает, что уже летом российские вооруженные силы начнут новое мощное наступление, к которому Украина, похоже, не готова. При этом, пока наша страна активно готовит Глобальный саммит мира (без участия РФ), некоторые партнеры, похоже, ищут возможность договориться с Россией. Эксперты поделились с порталом "Комментарии" своим видением того, чего нам ожидать в обозримом будущем в контексте российско-украинской войны.
Обсуждения
Новости
Поделитесь своим мнением!
Ігор
сегодня, 08:13
Тобто у травні ми спокійно підемо на шашлики! Дивно як вони одночасно глузують з нездатності росіян, а вся Європа перелякана можливостями Росії. Так само і могутнє НАТО боїться кожного шурхоту зі сторони Росії. Вони б якось визначились. Чи поведінка залежить від того кому наш корумпований Фюрер в очі заглянув, а кому ще не встиг?