Россияне так и не сумели воспользоваться захватом Авдеевка: генерал США раскрыл проблему армии РФ

Российские оккупационные войска не могут в полной мере воспользоваться взятием Авдеевки, поскольку у них нет на это возможностей. Как передает портал "Комментарии", об этом заявил экс-командующий Сухопутными силами США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес в подкасте Silicon Curtain.

Бен Ходжес. Фото: из открытых источников

Ходжес считает, что военные обозреватели много говорят о нехватке боеприпасов в Украине, потерях среди военных, потере Авдеевки, но не так часто слышали о "настоящих проблемах", которые есть у России с ее армией.

"Авдеевка пала пять недель назад, а россияне не смогли этим воспользоваться, потому что у них нет возможностей", – сказал военный специалист.

Относительно преимущества России в боеприпасах Ходжес указывает, что объявляемые соотношения артиллерийских снарядов России к Украине как 5:1 или 10:1 "воспринимаются как данность".

"Возможно, это иногда и так, но у них нет способности эксплуатировать это. Потому что россияне потеряли очень много опытных офицеров и сержантов", – заявил генерал-лейтенант.

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