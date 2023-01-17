Россияне стягивают технику на Запорожское направление: что известно

В Мариуполе возобновилось движение российской военной техники в направлении Бердянска (Запорожская область). Как сообщил у себя в Телеграмм советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, в течение суток проехали до 20 танков и около 30 грузовиков с живой силой.

Российские военные. Фото: из открытых источников

"Мариуполь. Сейчас. Возобновилось движение военной техники в направление Бердянска. Танки и грузовики в течение суток в большом количестве, всего до 20 танков и около 30 грузовиков с живой силой. Также дважды в день колонны топливозаправщиков со стороны Новоазовска в сторону Бердянска назад. Направление севера Донецкой области без движения", – сообщил Петр Андрющенко.

Отметим, российские войска захватили около 60% территории Запорожской области, провели фейковый "референдум" и заявили о присоединении части украинской области к РФ.

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