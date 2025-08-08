logo

Россияне стремительно приближаются сразу к двум городам: что изменилось
commentss НОВОСТИ Все новости

Россияне стремительно приближаются сразу к двум городам: что изменилось

В ISW отметили, что Россия использует БПЛА для наступления в лесах в Донецкой области

8 августа 2025, 07:42
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Использование дронов позволяет российским войскам продвигаться в лесистой местности в направлении двух городов – Лимана и Северска. Ранее РФ там имела трудности с проведением операций, но теперь ситуация изменилась. Об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны.

Россияне стремительно приближаются сразу к двум городам: что изменилось

Беспилотник. Фото: из открытых источников

В ISW отмечают, весной этого года российские захватнические войска улучшили свою способность перекрывать украинские линии снабжения в лесистой местности. В частности, речь о Серебрянском лесу в направлении Лимана и Северска.

"Российские оптоволоконные БПЛА все чаще лишают украинские войска возможности безопасно передвигаться по лесным дорогам, которые ранее были защищены от российских дронов FPV благодаря лесному покрову", — говорится в отчете ISW.

Кроме этого, аналитики отмечают, что россияне активно наносят ракетные удары по украинским полигонам в ближнем тылу с помощью усовершенствованных разведывательных БПЛА.

В отчете говорится о том, что российское командование начало использовать тактические БПЛА с увеличенной дальностью полета или другими модификациями для нанесения ударов по украинской военно-промышленной и гражданской инфраструктуре в крупных прифронтовых городах.

Россияне также используют БПЛА "Молния", "Черника" и "Ланцет" против промышленной инфраструктуры, больниц и военкоматов в городах Харьков, Сумы, Краматорск, Запорожье и Херсон, которые расположены недалеко от фронта.

Источник: https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-drone-innovations-are-likely-achieving-effects-battlefield-air-interdiction
