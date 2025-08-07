Потери Украины и РФ в войне растут: Трамп резко изменил цифры по России

Президент США Дональд Трамп привел цифры по потерям россиян и украинцев на поле боя , которые на порядки отличались от озвученных им данных еще на прошлой неделе.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

"Если говорить о солдатах, то, думаю, Россия потеряла более 20 тысяч с начала года, 20 тысяч! А что касается Украины, то, по оценкам, это около 9 тысяч. Это ужасная, ужасная ситуация. Мы хотим это остановили", – отметил Трамп.

Интересно, что в прошлую пятницу он заявил, что 112,5 тысяч российских военных погибли в Украине с начала года, а украинская сторона потеряла около 8 тысяч за этот период.

Глава Белого дома также акцентировал, что в Украине не воюют американские солдаты, но он чувствует свою обязанность остановить эти убийства. Кроме того, Дональд Трамп заявил, что при его президентстве Россия не оккупировала ни одной территории.

По его словам, это произошло при президентах Буша (очевидно, во время оккупации РФ части Грузии – ред.), Обаме и Байдене.

"И я здесь, чтобы покончить с этим. Этого бы никогда не началось, будь я президентом, поэтому мы здесь, чтобы остановить это, остановить смерть", — отметил Дональд Трамп.

Читайте также на портале "Комментарии" — Дональд Трамп раскрыл детали своей будущей встречи с Путиным.

Также издание "Комментарии" сообщало – Дональд Трамп не исключил введения вторичных санкций против Китайской Народной Республики. Об этом он заявил в ходе брифинга в Белом доме.

"Это может произойти, я не знаю, я пока не могу вам сказать. Мы сделали это с Индией, мы сделаем это, наверное, с парой других стран, одной из них может быть Китай", — высказался Дональд Трамп.



