Россияне совершили ночную атаку на символ украинского сопротивления

Российские военные в ночь на 10 сентября сбросили управляемые авиационные бомбы на остров Змеиный в Черном море. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Силы обороны юга Украины.



Украинский флаг на острове Змеиный. Фото из открытых источников

Силы обороны юга Украины сообщали, что россияне в июле активизировали нападения на Змеиный с помощью авиации. Теперь в ВСУ сообщили, что россияне использовали управляемые авиационные бомбы для атаки по Змеиному. Последствия атаки не уточняются.

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Пресс-секретарь ОКП Наталья Гуменюк рассказала о целях такой атаки россиян.

"Это все продолжение давления на гражданское судоходство. Враг пытается терроризировать, убеждая судовладельцев, что есть угроза с воздуха", — сказала Гуменюк.

Напомним, что украинский остров Змеиный россияне атаковали еще в первый день полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года. Остров находится в 35 км от дельты Дуная вблизи границы с Румынией.

Российская атака получила широкую огласку, когда в сеть попала запись на которой экипаж российского крейсера "Москва" приказывает украинским солдатам сдаться, однако получает категорический ответ.

"Русский военный корабль, иди на х*й!", — сказали украинцы.

Впоследствии остров Змеиный вернулся под контроль Украины, а крейсер "Москва" был уничтожен.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Снайдер назвал основную идеологическую ошибку Путина в войне с Украиной.

Также "Комментарии" писали, сколько украинцев поддерживает мирные переговоры с Россией. Согласно результатам проведенного опроса, это меньшинство граждан. Еще меньше верит, что Украина не сможет вернуть свои территории.