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Россияне совершили ночную атаку на символ украинского сопротивления

Российские силы использовали управляемые авиационные бомбы для атаки по территории Украины.

11 сентября 2023, 10:55
Автор:
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Slava Kot
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Российские военные в ночь на 10 сентября сбросили управляемые авиационные бомбы на остров Змеиный в Черном море. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Силы обороны юга Украины.

Россияне совершили ночную атаку на символ украинского сопротивления

Украинский флаг на острове Змеиный. Фото из открытых источников

Силы обороны юга Украины сообщали, что россияне в июле активизировали нападения на Змеиный с помощью авиации. Теперь в ВСУ сообщили, что россияне использовали управляемые авиационные бомбы для атаки по Змеиному. Последствия атаки не уточняются.


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Пресс-секретарь ОКП Наталья Гуменюк рассказала о целях такой атаки россиян.

"Это все продолжение давления на гражданское судоходство. Враг пытается терроризировать, убеждая судовладельцев, что есть угроза с воздуха", — сказала Гуменюк.

Напомним, что украинский остров Змеиный россияне атаковали еще в первый день полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года. Остров находится в 35 км от дельты Дуная вблизи границы с Румынией.

Российская атака получила широкую огласку, когда в сеть попала запись на которой экипаж российского крейсера "Москва" приказывает украинским солдатам сдаться, однако получает категорический ответ.

"Русский военный корабль, иди на х*й!", — сказали украинцы.

Впоследствии остров Змеиный вернулся под контроль Украины, а крейсер "Москва" был уничтожен.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Снайдер назвал основную идеологическую ошибку Путина в войне с Украиной.

Также "Комментарии" писали, сколько украинцев поддерживает мирные переговоры с Россией. Согласно результатам проведенного опроса, это меньшинство граждан. Еще меньше верит, что Украина не сможет вернуть свои территории.



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Источник: https://t.me/SJTF_Odes/635
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