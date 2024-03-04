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Россияне собрали 122 тысяч солдат на еще одном направлении: в ВСУ рассказали подробности

В ВСУ отметили, что россияне готовят штурмовые группы, чтобы искать слабые места в обороне украинских военных в районе Купянска.

сегодня, 21:10
Автор:
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Лиля Воробьева
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На Лимано-Купянском направлении боев представители российского командования собрали большое количество военных. Захватчик имеет там 122 тысяч военных, почти 2 тысячи боевых бронированных машин, более 1100 танков и более 400 единиц РСЗО. Об этом во время эфира на телеканале FREEDOM отметил руководитель прессслужбы оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" ВСУ Илья Евлаш.

Россияне собрали 122 тысяч солдат на еще одном направлении: в ВСУ рассказали подробности

Бои на Лимано-Купянском направлении (фото из открытых источников)

"Это количество войск удерживается там уже в течение длительного времени, еще с конца лета. Это не новость для наших военных. Более того, мы уже научились эффективно работать и сдерживать наступление противника", — заметил военный.

Например, Евлаш напомнил о штурме Новоегоровки, который захватчики совершают с осени, и о постоянных атаках нападающего на Синьковку. Но эти села остались под контролем Украины.

Спикер еще сообщил, что у РФ есть там штурмовые группы. Их главная цель цель — найти слабые места в украинской обороне из-за постоянных "мясных штурмов", но бойцы ВСУ успешно сдерживают врага на этом направлении.

"Они занялись подготовкой своих оборонительных сооружений, готовят штурмовиков. Каждая третья рота в батальоне у врага — это штурмовые подразделения. Штурмовики, которые постоянно идут на "мясные штурмы", — подытожил Илья Евлаш.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Россия получает военные товары США из Китая. Дроны и компьютерные чипы американского производства все чаще поступают в Россию из Китая по торговым путям Центральной Азии. Это свидетельствует о том, как сложно подавить поставки для военных усилий Москвы.

Отмечается, что торговые маршруты, проходящие через бывшие советские республики Казахстан и Кыргызстан, являются одними из множества путей в Россию для так называемых товаров двойного назначения.
 



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