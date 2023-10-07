Россияне снова пытаются захватить город на Харьковщине: в ISW оценили перспективы

На этой неделе российские войска возобновили наступление вблизи Купянска Харьковской области. Однако большинство российских сил, развернутых на этом участке фронта, вероятно, остаются в бою неэффективным. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновлённом отчете Института изучения войны (ISW).

Купянск. Фото: из открытых источников

Американские аналитики не считают, что сами россияне рассчитывают вновь прорваться в Харьковскую область. Скорее всего, они пытаются такими операциями отвлечь внимание украинских защитников от других участков фронта, растянуть Силы обороны Украины и не дать возможность массированно контратаковать, в первую очередь, на юге, где Украина имеет успех.

"Возобновление российских наступательных операций под Купянском, возможно, с участием подразделений 25-й общевойсковой армии, вероятно, имеет целью отвлечь внимание Украины от других участков фронта на юге Украины. Однако ранее в ISW оценивали, что 25-ая ОВА была поспешно развернута до предполагаемой даты развертывания в декабре 2023 года и, вероятно, имеет серьезную нехватку персонала, плохую подготовку или то и другое", — говорится в отчете.

Как сообщал Генштаб ВСУ, за прошед шие сутки на Купянском направлении украинские защитники отбили атаки врага в районах населенных пунктов Синьковка и Ивановка Харьковской област.

Представитель восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш сообщил, что на Лимано-Купянском направлении ситуация тяжелее и динамичнее, чем на Бахмутском. По его словам, здесь сосредоточено более 110 тысяч личного состава российских захватчиков, также 1085 их танков.



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