Россияне снова пытались вернуть деоккупированные территории: где был штурм позиций ВСУ

Российские оккупанты снова пытались захватить остров Нестрыга, который украинские защитники недавно вернули под контроль Украины. Также захватчики 9 раз штурмовали Южное направление. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал начальник Центра стратегических коммуникаций Сил обороны юга Дмитрий Плетенчук.

Российские военные. Фото: из открытых источников

Спикер отметил, противник пытается усиливать давление в Старомайорском районе. Там оккупанты трижды попытались штурмовать позиции украинских защитников, во время чего потеряли четыре танка. Также довольно сложна ситуация в Роботино.

"Враг дважды атаковал Крынки и снова пытался захватить остров Нестрыга", — сказал Плетенчук.

Он добавил, что с начала этих суток продолжились штурмы на Крынки и острова и отметил, что сегодня утром россияне сбросили уже 6 КАБов.

В то же время, Дмитрий Плетенчук проинформировал, что существенных изменений в характере действий врага не выявлено, равно как и признаков создания наступательных группировок.

Напомним, в конце апреля украинские войска продвинулись в районе поселка Огромное Херсонской области, расположенном на правом берегу Днепра. А уже 28 апреля главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что ВСУ вернули под свой контроль остров Нестрыга.

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