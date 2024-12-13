Россияне снова пытались прорвать границу: где наши защитники дали бой оккупантам

Украинские пограничники отбили попытку захода российской диверсионно-разведывательной группы в Харьковской области. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал спикер Государственной пограничной службы полковник Андрей Демченко.

Вражеская ДРГ. Фото из открытых источников

"Активность российских диверсантов сейчас не такая высокая, как раньше. Попыток захода диверсантов, чтобы это было с какой-то системностью или периодичностью мы не фиксируем", – отметил спикер.

В то же время, добавил Андрей Демченко, угроза попыток захода диверсионно-разведывательных групп остается и в пределах Сумской области, где больше всего таких случаев фиксировалось, это – угроза также и для Черниговской области, и для Харьковщины.

Спикер подчеркнул, именно в Харьковской области на днях пограничники отбили попытку захода ДРГ. По ней было нанесено поражение и враг отступил за линию государственной границы.

Андрей Демченко вновь подчеркнул, что прорывов границы со стороны России ни на Сумщине, ни на других участках государственной границы в последнее время – не было. Поэтому та информация, которая появлялась в сети и в разных медиа не соответствует действительности.

Читайте также на портале "Комментарии" — российские силы попытались незаконно пересечь украинскую границу в направлении Сумщины. На это отреагировали бойцы Сил территориальной обороны, к которым впоследствии присоединились противодиверсионные резервы и общими силами отразили атаку.

Также издание "Комментарии" сообщало – российские войска продвинулись возле Торецка, Разлива, Пушкиного, Черкасской Конопельки, в Курахово, Шевченко, Солнцевке Донецкой области, а также враг был отброшен от Константинопольского. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию аналитиков проекта DeepState, обновивших актуальную карту боевых действий.



