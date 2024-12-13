Россияне снова пытались прорвать границу: где наши защитники дали бой оккупантам

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Кравцев Сергей
Украинские пограничники отбили попытку захода российской диверсионно-разведывательной группы в Харьковской области. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал спикер Государственной пограничной службы полковник Андрей Демченко.
Вражеская ДРГ. Фото из открытых источников
В то же время, добавил Андрей Демченко, угроза попыток захода диверсионно-разведывательных групп остается и в пределах Сумской области, где больше всего таких случаев фиксировалось, это – угроза также и для Черниговской области, и для Харьковщины.
Спикер подчеркнул, именно в Харьковской области на днях пограничники отбили попытку захода ДРГ. По ней было нанесено поражение и враг отступил за линию государственной границы.
Андрей Демченко вновь подчеркнул, что прорывов границы со стороны России ни на Сумщине, ни на других участках государственной границы в последнее время – не было. Поэтому та информация, которая появлялась в сети и в разных медиа не соответствует действительности.
Читайте также на портале "Комментарии" — российские силы попытались незаконно пересечь украинскую границу в направлении Сумщины. На это отреагировали бойцы Сил территориальной обороны, к которым впоследствии присоединились противодиверсионные резервы и общими силами отразили атаку.
Также издание "Комментарии" сообщало – российские войска продвинулись возле Торецка, Разлива, Пушкиного, Черкасской Конопельки, в Курахово, Шевченко, Солнцевке Донецкой области, а также враг был отброшен от Константинопольского. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию аналитиков проекта DeepState, обновивших актуальную карту боевых действий.
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