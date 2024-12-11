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Оккупанты продвинулись на двух ключевых направлениях: карта DeepState

На одном из направлений россияне производят «зачистку»

сегодня, 12:29
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Недилько Ксения

Российские войска продвинулись возле Торецка, Разлива, Пушкиного, Черкасской Конопельки, в Курахово, Шевченко, Солнцевке Донецкой области, а также враг был отброшен от Константинопольского. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию аналитиков проекта DeepState, обновивших актуальную карту боевых действий.

Оккупанты продвинулись на двух ключевых направлениях: карта DeepState

Карта боевых действий DeepState, скриншот

По данным военного ВСУ с позывным Мучной, на Покровском направлении Лысовка держится стабильно так же и Сухой Яр.

"Сейчас без значительных продвижений врага, работает их ствольная арта. Также враг продолжает зачистку н.п. Шевченко и дальше он не двигается, умирают прямо на месте! Противник пытается ставить акцент на железку, ведущую к северу до н.п. Чунишино. Таким образом п**ары обходным маневром заставляют нас покинуть позиции в н.п Зеленое-Даченское, кстати в последнем селе есть продвижение врага! Так же русня давит через посадки на Песчаное и, как я вчера говорил, одна из задач врага это добраться до шахты №1", – пишет военный.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что данные DeepState по поводу прорыва россиянами границы в Сумской области опровергли в ГПСУ и Сумской областной военной администрации.

По данным DeepState, россиянам удалось захватить территорию приграничья у села Александрия Сумской области. В Госпогранслужбе заявляют, что данные о прорыве границы не соответствуют действительности. Не фиксировались ни попытки мероприятия, ни попытки боевых действий на том же отрезке. Об этом сообщил спикер ГПСУ Андрей Демченко в эфире канала "Киев24".

Он заявил, что данная информация не соответствует действительности. По его словам, россиянам невыгодно наступать на соответствующей территории, ведь это заболоченная местность.

По данным Сумской ОВА, информация о прорыве россиянами границы в Сумской области – это фейк. "Пока никаких данных от военных по изменению ситуации на границе нет, ситуация контролируемая", — отметил начальник Сумской областной военной администрации Владимир Артюх.



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