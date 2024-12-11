Оккупанты продвинулись на двух ключевых направлениях: карта DeepState

Российские войска продвинулись возле Торецка, Разлива, Пушкиного, Черкасской Конопельки, в Курахово, Шевченко, Солнцевке Донецкой области, а также враг был отброшен от Константинопольского. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию аналитиков проекта DeepState, обновивших актуальную карту боевых действий.

Карта боевых действий DeepState, скриншот

По данным военного ВСУ с позывным Мучной, на Покровском направлении Лысовка держится стабильно так же и Сухой Яр.

"Сейчас без значительных продвижений врага, работает их ствольная арта. Также враг продолжает зачистку н.п. Шевченко и дальше он не двигается, умирают прямо на месте! Противник пытается ставить акцент на железку, ведущую к северу до н.п. Чунишино. Таким образом п**ары обходным маневром заставляют нас покинуть позиции в н.п Зеленое-Даченское, кстати в последнем селе есть продвижение врага! Так же русня давит через посадки на Песчаное и, как я вчера говорил, одна из задач врага это добраться до шахты №1", – пишет военный.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что данные DeepState по поводу прорыва россиянами границы в Сумской области опровергли в ГПСУ и Сумской областной военной администрации.

По данным DeepState, россиянам удалось захватить территорию приграничья у села Александрия Сумской области. В Госпогранслужбе заявляют, что данные о прорыве границы не соответствуют действительности. Не фиксировались ни попытки мероприятия, ни попытки боевых действий на том же отрезке. Об этом сообщил спикер ГПСУ Андрей Демченко в эфире канала "Киев24".

Он заявил, что данная информация не соответствует действительности. По его словам, россиянам невыгодно наступать на соответствующей территории, ведь это заболоченная местность.

По данным Сумской ОВА, информация о прорыве россиянами границы в Сумской области – это фейк. "Пока никаких данных от военных по изменению ситуации на границе нет, ситуация контролируемая", — отметил начальник Сумской областной военной администрации Владимир Артюх.