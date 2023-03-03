Россияне снова начали применять «Терминаторы» на Луганщине

Российские захватнические войска возле города Кременная Луганской области постоянно пытаются изменить свою тактику. Противники снова вернулись к ранее используемой тактике, снова применяют боевые машины поддержки танков — "Терминаторы". Как передает издание "Комментарии", об этом в эфире телеканала "Киев" рассказал глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

Российские войска. Фото: из открытых источников

"Что касается Кременной – там враг постоянно пытается изменить тактику. То малыми группами идут, то идут большими такими — по три роты пехоты, то пехота вместе с тяжелой техникой. Сейчас они поняли, что, ну, как-то пехотой ничего не удается, пытаются техникой тяжелой проходить — это и танки, и снова бросили в бой "Терминаторы"...", — отметил глава Луганщины.

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Стоит отметить, в Луганской области очень непростая ситуация. Ежедневно идут ожесточенные бои. Российские войска оккупировали Кременную в апреле 2022 года. Сергей Гайдай сообщал, что возле города противник имел время все заминировать, и имел огромное количество техники и резервов, поэтому защитникам Украины очень тяжело дается каждый метр, но все равно они понемногу двигаются вперед.

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