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Россияне снова начали применять «Терминаторы» на Луганщине

В Луганской области россияне постоянно пытаются изменить тактику

сегодня, 14:05
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Автор:

Кравцев Сергей

Российские захватнические войска возле города Кременная Луганской области постоянно пытаются изменить свою тактику. Противники снова вернулись к ранее используемой тактике, снова применяют боевые машины поддержки танков — "Терминаторы". Как передает издание "Комментарии", об этом в эфире телеканала "Киев" рассказал глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

Россияне снова начали применять «Терминаторы» на Луганщине

Российские войска. Фото: из открытых источников

"Что касается Кременной – там враг постоянно пытается изменить тактику. То малыми группами идут, то идут большими такими — по три роты пехоты, то пехота вместе с тяжелой техникой. Сейчас они поняли, что, ну, как-то пехотой ничего не удается, пытаются техникой тяжелой проходить — это и танки, и снова бросили в бой "Терминаторы"...", — отметил глава Луганщины.


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Стоит отметить, в Луганской области очень непростая ситуация. Ежедневно идут ожесточенные бои. Российские войска оккупировали Кременную в апреле 2022 года. Сергей Гайдай сообщал, что возле города противник имел время все заминировать, и имел огромное количество техники и резервов, поэтому защитникам Украины очень тяжело дается каждый метр, но все равно они понемногу двигаются вперед.

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Источник: https://tv.kyiv.media/
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