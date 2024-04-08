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Россияне скрылись под танком: было ли это правильное решение (ВИДЕО)

Россияне попали под атаку дронов-камикадзе и попытались укрыться от украинских беспилотников под собственным танком, который оказался поврежден предыдущими ударами ВСУ.

сегодня, 15:40
Автор:
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Slava Kot
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Российские солдаты решили, что несколько десятков тонн стали над ними станет неплохим укрытием от украинских сил. Однако оказалось, что когда в наполненный боеприпасами танк попадает снаряд, он моментально превращается в смертельную ловушку.

Россияне скрылись под танком: было ли это правильное решение (ВИДЕО)

Украинцы уничтожили оккупантов. Фото из открытых источников

Украинские бойцы из 47-й отдельной механизированной бригады успешно уничтожили российский танк Т-72 и его экипаж. С помощью точного удара дрона украинские военные смогли обездвижить российский танк.

Далее украинские военные продолжили обстрел танка дронами-камикадзе и ранили нескольких солдат. Россияне начали паниковать и решили спрятаться от беспилотников, круживших над их головами под собственным танком.

Оказалось, что такое решение не спасло российских оккупантов. Вскоре после этого был нанесен очередной удар по танку, который, вероятно, попал в боеприпасы, что привело к мощному взрыву. Конец противостояния российского танкового экипажа и дронов попал на видео в сеть.

Танк от мощного взрыва разорвало на части, а его башня и другие детали еще долго падали на землю после детонации. На видео после удара заметно, что ни один российский оккупант больше не двигается и остается лежать на украинской земле.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что россияне опубликовали видео уничтожение первого американского танка в Украине. На такую ситуацию отреагировали украинские военные.

Также "Комментарии" писали о том, что НАТО начало испытание одного из лучших своих танков. Это будет новый танк четвертого поколения, который может стать на вооружение в 2027 году. Его предыдущее поколение уже отрабатывается на войне в Украине.



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