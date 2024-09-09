Россияне сформировали на фронте «карман»: ВСУ придется планировать выход

Ситуация вокруг украинской группировки в районе треугольника Красногоровка – Карловка – Невельское осложняется, отметил в эфире "Эспрессо" директор информационно консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец.

Война в Украине

По его словам, наиболее сложными направлениями остаются Покровское и Кураховское, что подтверждает количество боевых столкновений. Продвижение врага в направлении Покровска остановлено, и можно выделить три основных направления атак противника. Первый — в Покровск через Гродовку и Новогродовку, где, по словам главнокомандующего Сырского, ситуация стабилизирована, хотя атаки врага продолжаются.

Эксперт подчеркнул, что на снимках видно укрепление линий обороны вокруг Покровска и между Мирноградом и Покровском.

"Но враг сейчас немного сместил акценты, и вторым направлением является попытка его продвижения на северо-запад в сторону Селидового. Там также оккупанты приостановлены. Непростое на этом участке северное направление, где у нас есть ряд населенных пунктов (Украинское, Горняк), ведь противник пытается продвигаться. и имеет определенные успехи. А когда мы говорим о наиболее тревожных колокольчиках, то это была информация об оккупации Невельского, который является восточным опорным пунктом в кармане, где были Карловка, Невельское и Красногоровка. с превосходством силы и техники россиянам удалось его захватить", — подчеркнул военный эксперт.

Згурец также отметил, что действия противника у Украинского и Галицыновки создают угрозу для тыла украинских сил, поскольку враг движется вдоль обоих берегов реки Волча. Он не исключил, что украинские войска будут вынуждены планировать уход из этого "кармана", образованного в ходе боевых действий. По его словам, даже если линия фронта на этом участке будет выровнена, это не предоставит оккупантам значительные преимущества.

Эксперт подчеркнул, что очень важно, чтобы в ВСУ были силы и средства для сдерживания дальнейших попыток врага продвинуться в направлении Кураховки и дальше, создавая угрозы вдоль всей линии фронта от Курахового до Угледара.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что враг начал "карусели" на фронте.



