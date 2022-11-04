Россияне съели кенгуру, бизона, страусов и осла в оккупированном Ямпольском зоопарке

30 сентября украинские военные уволили село городского типа Ямполь. После освобождения населенного пункта волонтеры обнаружили, что россияне поели некоторых животных, других замучили и убили. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание "Восточный вариант".



Спасены ослы из Ямпольского зоопарка. Фото VETMARKET Pluriton

С апреля контактный зоопарк и страусиная ферма находились под временной оккупацией российских войск. До прихода россиян в учреждениях жило большое количество животных, среди которых верблюды, антилопы, бизоны, волки, дикие кабаны, ослы, олени и другие.

После освобождения Лимана в Ямполь приехали волонтеры и обнаружили животных в ужасном состоянии. На территории зоопарка разбросаны куски кожи, кости и части мяса. Кроме того, волонтеры обнаружили скелеты замученных животных и убитых верблюдов.

"Многие животные съели орки. Был бизон, он бегал по поселку, а потом его убили и съели. Несколько ишаков, страусов поели", — рассказывает волонтер.

Волонтеры рассказывают, что многим животным удалось скрыться. Они не боятся людей, поэтому те их периодически подкармливали. Но не всем так повезло. Волки погибли, ведь были закрыты в вольерах и им не давали еду.

Часть животных удалось спасти и увезти в Днепр с помощью зоозащитной организации UAnimals.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о выставке картин сгенерированных искусственным интеллектом. На картинах нейросеть нарисовала животных, а все деньги по продаже произведений искусства будут отправлены на питание ВСУ.

Также "Комментарии" писали о раненой российской медсестре, которую россияне покинули на поле боя. Украинские военные спасли жизнь российскому медицинскому работнику.

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