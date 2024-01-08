logo

BTC/USD

44097.72

ETH/USD

2228.05

LTC/USD

64.18

USD/UAH

39.00

EUR/UAH

43.00

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Россияне сбросили свою авиабомбу на оккупированный украинский город
commentss НОВОСТИ Все новости

Россияне сбросили свою авиабомбу на оккупированный украинский город

Российская ракета попала во временно оккупированный украинский город на востоке Украины.

сегодня, 11:40
Автор:
avatar

Slava Kot
Поделитесь публикацией:

Во время массовой ракетной атаки России 8 января, один с российских самолетов сбросил авиабомбу на оккупированное Рубежное Луганской области. Главарь "ЛНР" Леонид Пасечник заявил, что произошло "внештатное схождение авиационного боеприпаса".

Россияне сбросили свою авиабомбу на оккупированный украинский город

Российский военный самолет со снарядом. Фото из открытых источников

После отбоя воздушных тревог оказалось, что Россия попала по оккупированному городу в Луганской области.

"При выполнении боевых задач самолетом воздушно-космических сил РФ над городом Рубежное произошло внештатное схождение авиационного боеприпаса ФАБ-250", — написал в социальных сетях коллаборационист Леонид Пасечник.

По словам главаря террористической группировки "ЛНР", якобы во время падения снаряда никто не пострадал. Пасечник утверждает, что жителей эвакуировали и разместили в пунктах временной защиты. На место инциденты прибыли представители террористической группировки, которые будут обезвреживать боеприпас.

Напомним, что это не впервые у россиян происходит "внештатное схождение авиационного боеприпаса" во время массовых ракетных атак по Украине. 2 января одна из ракет упала на территории РФ и разнесла часть российской деревни.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что россияне повторили ошибку украинцев, однако в гораздо больших масштабах. Украина в начале контрнаступления исправила свою тактику ведения боя, тогда как армия РФ долго не меняет хода боевых действий. Это связано с колонной бронетехники, которая должна разрушать линию обороны, однако такие военные группировки заметны для беспилотников и их относительно легко и быстро уничтожают, считает один из аналитиков Института изучения войны.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/glava_lnr_info/2007
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости