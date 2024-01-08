Россияне сбросили свою авиабомбу на оккупированный украинский город

Во время массовой ракетной атаки России 8 января, один с российских самолетов сбросил авиабомбу на оккупированное Рубежное Луганской области. Главарь "ЛНР" Леонид Пасечник заявил, что произошло "внештатное схождение авиационного боеприпаса".



Российский военный самолет со снарядом. Фото из открытых источников

После отбоя воздушных тревог оказалось, что Россия попала по оккупированному городу в Луганской области.

"При выполнении боевых задач самолетом воздушно-космических сил РФ над городом Рубежное произошло внештатное схождение авиационного боеприпаса ФАБ-250", — написал в социальных сетях коллаборационист Леонид Пасечник.

По словам главаря террористической группировки "ЛНР", якобы во время падения снаряда никто не пострадал. Пасечник утверждает, что жителей эвакуировали и разместили в пунктах временной защиты. На место инциденты прибыли представители террористической группировки, которые будут обезвреживать боеприпас.

Напомним, что это не впервые у россиян происходит "внештатное схождение авиационного боеприпаса" во время массовых ракетных атак по Украине. 2 января одна из ракет упала на территории РФ и разнесла часть российской деревни.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что россияне повторили ошибку украинцев, однако в гораздо больших масштабах. Украина в начале контрнаступления исправила свою тактику ведения боя, тогда как армия РФ долго не меняет хода боевых действий. Это связано с колонной бронетехники, которая должна разрушать линию обороны, однако такие военные группировки заметны для беспилотников и их относительно легко и быстро уничтожают, считает один из аналитиков Института изучения войны.