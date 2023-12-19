Россияне сбрасывают на бойцов ВСУ яд: СМИ выяснили подробности

Российские захватчики настраивают дроны, чтобы сбрасывать яд на позиции украинских военных. Об этом информирует CNN , ссылаясь на показания военнослужащих, противостоящих захватчикам на Ореховском направлении.

Россияне сбрасывают ядовитый газ на бойцов ВСУ (фото из открытых источников)

Журналисты издания рассказывают о нескольких проблемах, с которыми столкнулись представители ВСУ на линии южного фронта. Это постоянные "мясные" волны захватчиков и то, что РФ использует ядовитый газ как оружие.

Как утверждают пострадавшие бойцы, сначала оккупанты бросают такой газ на позиции солдат, чтобы посеять панику, затем начинаются атаки дронов.

Информатор издания из среды украинской разведки подтвердил применение РФ слезоточивого газа, раздражающего слизистую пострадавших. Использовать это вещество запрещает Конвенция ООН по химическому оружию.

Пострадавшие от таких атак украинские защитники жалуются на проблемы с горлом и дыханием. Такой газ, попав на позиции ВСУ, часто вызывал возгорание. Пострадавшие были госпитализированы с ожогами лица.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что глава Авдеевской МВА сделал обнадеживающее заявление . У россиян не изменилась задача на востоке Украины и они по-прежнему выполняют указание Кремля – как можно быстрее захватить Авдеевку, но эту задачу они уже проваливают несколько месяцев подряд. Постоянно ставится новый дедлайн. Враг тратит огромные усилия и много ресурсов, но все безуспешно.

Глава Авдеевской МВА напомнил, как пропагандисты разгоняли тезис о том, что Авдеевка в полном окружении и город будет оккупирован до даты проведения "прямой линии" российского диктатора Владимира Путина, но им это не удалось, поэтому за несколько дней до этого дедлайна пропагандисты начали рассказывать. что якобы окружат город к Новому году.

