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Россияне ровняют Харьков с землей. Можно ли его обезопасить от террористических ударов

Российские оккупанты не могут захватить Харьков, поэтому пытаются сравнять его с землей, нанося по нему удары КАБами, сообщил в эфире 24 канала военный эксперт Петр Черник. По его словам, город все же можно защитить

сегодня, 20:52
Автор:
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Ткачик Олеся
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Россияне беснуются, потому что у них нет ни сил, ни средств, чтобы защитить Харьков. Поэтому решили использовать тактику террористов и пытаются полностью его уничтожить нанося регулярные ракетные удары, в том числе сбрасывают на город управляемые авиабомбы.

Россияне ровняют Харьков с землей. Можно ли его обезопасить от террористических ударов

Удар по Харькову

Как отметил Петр Черник, справиться с КАБами Силы обороны не могут. По его словам, захватчики сбрасывают управляемые авиабомбы с расстояния 40 – 70 километров и сбить их практически невозможно. При этом эксперт предположил, что возможно технологии, как противодействовать КАБам, все же разрабатываются.

Однако, по словам Черника, эффективно противодействовать управляемым авиабомбам могут истребители F -16 , с передачей которых Украине происходят непонятные вещи. Известно, что Киев уже давно должен их получить, однако сроки поставок регулярно переносятся.

Так вот, отмечает эксперт, F-16 с 6 ракетами на борту может сбивать самолеты с КАБами на расстоянии даже до 180 километров. Именно поэтому, добавляет Черник, Украине нужны эти истребители.

При этом он подчеркивает, что в мире изготовлено более 4,5 тысяч этих самолетов. Кроме того, это еще и массовая машина: 25 стран-операторов, 105 показателей номенклатуры оружия. Как говорит эксперт, даже шесть истребителей, которые регулярно работали, смогли бы существенно улучшить ситуацию в части борьбы с вражеской авиацией.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что россияне регулярно наносят удары по Харькову, поскольку хотят спровоцировать руководство Украины на принятие эмоционального решения. Оккупанты надеются, что в Харьков опрокинут ПВО и обнажут какой-то из военных объектов и после этого враг нанесет по нему удар.




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Источник: https://24tv.ua/yak-mozhna-zahistiti-harkiv-vid-obstriliv-zvedennya-petro-chernik_n2531347
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