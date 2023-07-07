Россияне разработали план эвакуации из Мариуполя: детали

Российские оккупанты, понимая к чему может привести контрнаступление ВСУ, уже разработали план эвакуации коллаборационистов из оккупированного Мариуполя в Донецкой области. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Мариуполь. Фото: из открытых источников

"Как стало известно нашему подполью, оккупационная "администрация" Мариуполя разработала план "эвакуации" из города", — говорится в сообщении.

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Отмечается, что эти планы предусматривают вывоз в РФ коллаборантов, документации и наиболее ценного имущества.

Также движение сопротивления фиксирует, что в порту оккупированного Мариуполя ускоряются грузовые операции, в частности, по вывозу зерна.

"Центр национального сопротивления отмечает, что даже в случае побега предателям Украины не удастся избежать ответственности. Каждому из них придется отвечать за свои поступки", — говорится в отчете.

Стоит отметить, Мариуполь был захвачен оккупантами в первые месяцы вторжения. На протяжении продолжительного времени город-герой не сдавался, украинские защитники давали отпор оккупантам, но россияне начали активно применять авиации, нанося удары по всему городу. С того времени Москва превратила город в хаб военной техники и боеприпасов.

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