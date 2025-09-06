Россияне разбросали над Черниговом 100-гривневие купюры: что задумал враг

В Чернигове заметили открытки в виде 100-гривневых купюр, которые россияне сбросили с дрона. Там оккупанты призывают к сотрудничеству с целью наведения огня по позиции ВСУ. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении правоохранителей.

Оккупанты разбросали листовки над Черниговом. Фото: из открытых источников

По данным полиции Чернигова, в одном из микрорайонов Чернигова обнаружены открытки в виде 100-гривневых купюр. В них содержались призывы делиться координатами и помогать наводить огонь на позиции ВСУ. Потенциальным исполнителям обещали настоящие деньги. Открытки россияне сбросили с беспилотника.

Сейчас на месте работают правоохранители. Обстоятельства выясняются.

"Сведения о событии зарегистрированы, решается вопрос о правовой квалификации", — отметили в сообщении.

Полиция предупреждает граждан об уголовной ответственности за распространение информации о расположении и движении ВСУ.

