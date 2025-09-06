logo

BTC/USD

110818

ETH/USD

4295.71

USD/UAH

41.22

EUR/UAH

48.16

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Россияне разбросали над Черниговом 100-гривневие купюры: что задумал враг
commentss НОВОСТИ Все новости

Россияне разбросали над Черниговом 100-гривневие купюры: что задумал враг

В областном центре россияне цинично призывают местных к сотрудничеству

6 сентября 2025, 13:45
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

В Чернигове заметили открытки в виде 100-гривневых купюр, которые россияне сбросили с дрона. Там оккупанты призывают к сотрудничеству с целью наведения огня по позиции ВСУ. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении правоохранителей.

Россияне разбросали над Черниговом 100-гривневие купюры: что задумал враг

Оккупанты разбросали листовки над Черниговом. Фото: из открытых источников

По данным полиции Чернигова, в одном из микрорайонов Чернигова обнаружены открытки в виде 100-гривневых купюр. В них содержались призывы делиться координатами и помогать наводить огонь на позиции ВСУ. Потенциальным исполнителям обещали настоящие деньги. Открытки россияне сбросили с беспилотника.

Сейчас на месте работают правоохранители. Обстоятельства выясняются.   

"Сведения о событии зарегистрированы, решается вопрос о правовой квалификации", — отметили в сообщении.

Полиция предупреждает граждан об уголовной ответственности за распространение информации о расположении и движении ВСУ.

Читайте также на портале "Комментарии" — Минобороны РФ опубликовало видео удара по Черниговской области, произошедшего сегодня днем около 15 часов. Заявляется, что удар был нанесен с помощью ОТРК "Искандер", а били россияне якобы по пункту подготовки и запуска БПЛА дальнего действия ВСУ в Черниговской области.

Также издание "Комментарии" сообщало – на одном из полигонов Сухопутных войск ВСУ, расположенном в Черниговской области, во время учебных стрельб произошел трагический случай: курсант открыл огонь из автомата Калашникова. По предварительной информации, мотивы его действий остаются неизвестными. В результате стрельбы погибли двое военнослужащих.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости