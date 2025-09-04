Минобороны РФ опубликовало видео удара по Черниговской области, произошедшего сегодня днем около 15 часов. Заявляется, что удар был нанесен с помощью ОТРК "Искандер", а били россияне якобы по пункту подготовки и запуска БПЛА дальнего действия ВСУ в Черниговской области.

Россияне заявили, куда сбрасывали свой «Искандер» в Черниговской области

На самом же деле оккупанты ударили по гуманитарной миссии по разминированию "Данский совет по делам беженцев". Территория недалеко от Чернигова, Киселевская громада. Известно о двух погибших. Трое раненых, им оказывается помощь.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что Россия в очередной раз нарушает основополагающие нормы международного права, и мир должен на это реагировать.

"Это очередное циничное преступление. Атаковать людей, выполняющих гуманитарную работу, значит сознательно ставить под удар гуманитарную деятельность", – подчеркнул омбудсман.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что по данным начальника Черниговской ГВА Дмитрия Брижинского, попадание ракеты произошло у одного из блокпостов.

"Ракетный удар был нанесен в районе блокпоста на въезде в населенный пункт Новоселовка. Оставайтесь в укрытиях", – написал мэр. Позже он сообщил, что ракетный удар был нанесен по сотрудникам гуманитарной миссии по разминированию, проводившим работы по разминированию местности.

Вячеслав Чаус, председатель Черниговской ОВА в 16:03 сообщил: "Сегодня днем россияне прицельно ударили по работникам гуманитарной миссии по разминированию "Данский совет по делам беженцев". Территория неподалеку от Чернигова, Киселевская громада. Известно о двух погибших. Сначала россияне засорили область взрывчаткой и минами. Сейчас убивают людей, гражданских, рискуя жизнью очищающих нашу землю от последствий российского вторжения".