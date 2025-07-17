logo

BTC/USD

118946

ETH/USD

3473.28

USD/UAH

41.81

EUR/UAH

48.52

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество происшествия В Черниговской области курсант убил двух инструкторов: шокирующие подробности трагедии
commentss НОВОСТИ Все новости

В Черниговской области курсант убил двух инструкторов: шокирующие подробности трагедии

Во время учебных стрельб курсант открыл огонь из автомата Калашникова по неустановленным причинам, что привело к трагическому инциденту.

17 июля 2025, 12:35
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

На одном из полигонов Сухопутных войск ВСУ, расположенном в Черниговской области, во время учебных стрельб произошел трагический случай: курсант открыл огонь из автомата Калашникова. По предварительной информации, мотивы его действий остаются неизвестными. В результате стрельбы погибли двое военнослужащих.

В Черниговской области курсант убил двух инструкторов: шокирующие подробности трагедии

Фото: из открытых источников

Информация об инциденте появилась сначала в соцсетях, после чего ее начали проверять СМИ и правоохранители. В частности, "Украинская правда" обратилась за официальным комментарием к командованию Сухопутных войск ВСУ, однако ответа на утро не получила.

По данным источников в правоохранительных органах, полиция уже открыла уголовное производство по факту умышленного убийства. Оперативное сопровождение дела осуществляет Служба безопасности Украины.

Позже полиция Черниговской области официально подтвердила факт стрельбы. Сообщается, что при выполнении учебных заданий курсант произвел несколько выстрелов в сторону инструкторов, участвовавших в учениях. В результате полученных ранений двое военных скончались.

Правоохранители задержали стрелку согласно статье 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Ему уже доложено о подозрении.

Событие внесено в Единый реестр досудебных расследований по пункту 1 части 2 статьи 115 Уголовного кодекса Украины — умышленное убийство двух человек.

В настоящее время продолжается следствие. Причины и обстоятельства трагедии устанавливаются следователями.

Как уже писал портал "Комментарии", во время выступления в Верховной Раде 17 июля президент Владимир Зеленский ответил на вопросы народного депутата Алексея Гончаренко по поводу сроков демобилизации военных. Об этом сообщил в Telegram нардеп Ярослав Железняк.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.pravda.com.ua/news/2025/07/17/7522150/
Теги:

Новости

Все новости