В Черниговской области курсант убил двух инструкторов: шокирующие подробности трагедии

На одном из полигонов Сухопутных войск ВСУ, расположенном в Черниговской области, во время учебных стрельб произошел трагический случай: курсант открыл огонь из автомата Калашникова. По предварительной информации, мотивы его действий остаются неизвестными. В результате стрельбы погибли двое военнослужащих.

Фото: из открытых источников

Информация об инциденте появилась сначала в соцсетях, после чего ее начали проверять СМИ и правоохранители. В частности, "Украинская правда" обратилась за официальным комментарием к командованию Сухопутных войск ВСУ, однако ответа на утро не получила.

По данным источников в правоохранительных органах, полиция уже открыла уголовное производство по факту умышленного убийства. Оперативное сопровождение дела осуществляет Служба безопасности Украины.

Позже полиция Черниговской области официально подтвердила факт стрельбы. Сообщается, что при выполнении учебных заданий курсант произвел несколько выстрелов в сторону инструкторов, участвовавших в учениях. В результате полученных ранений двое военных скончались.

Правоохранители задержали стрелку согласно статье 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Ему уже доложено о подозрении.

Событие внесено в Единый реестр досудебных расследований по пункту 1 части 2 статьи 115 Уголовного кодекса Украины — умышленное убийство двух человек.

В настоящее время продолжается следствие. Причины и обстоятельства трагедии устанавливаются следователями.

Как уже писал портал "Комментарии", во время выступления в Верховной Раде 17 июля президент Владимир Зеленский ответил на вопросы народного депутата Алексея Гончаренко по поводу сроков демобилизации военных. Об этом сообщил в Telegram нардеп Ярослав Железняк.