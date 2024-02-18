Россияне расстреляли еще двух украинских военнопленных: что известно

18 февраля, утром, российские оккупационные войска совершили еще одно военное преступление и нарушили нормы международного гуманитарного права, расстреляв двух украинских военнопленных. Об этом сообщили в командовании Сухопутных войск.

Россияне расстреляли украинских военнопленных (фото из открытых источников)

В сообщении говорится, что это произошло в полосе ответственности оперативно-стратегической группировки войск "Хортица", отвечающей за восточный участок линии боевого столкновения (Харьковское, Изюмское, Лиманское, Лисичанское, Кураховское, Купянское, Бахмутское, Авдеевское и Угледарское направление).

"Россияне в очередной раз показали свое отношение к МГП расстреляв 2-х украинских военнопленных", — говорится в сообщении, которым сопровождаются кадры, снятые разведывательным дроном.

На опубликованном кадре видно, как российский оккупант, в окопе, расстреливает двух украинских бойцов, лежащих на земле и не сопротивляющихся.





Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Путин объяснил, что означает для России война против Украины . Президент России Владимир Путин заявил, что война в Украине это "вопрос жизни и смерти" для Российской Федерации. Российский диктатор настоял, что людям в РФ и других странах нужно понимать "чувствительный и важный" вопрос для России по поводу войны в Украине.

Владимир Путин при разговоре с российским пропагандистом Павлом Зарубиным призвал "понять", почему Россия начала войну в Украине. Президент России обвинил Запад, заявив, что для этих стран война в Украине — это "вопрос тактического положения", тогда как для российского государства — это "судьба".

Также он заявил, что Россия готова к диалогу по окончании войны в Украине. Однако в следующем тезисе обвинил Киев, якобы отказывающийся от мирных переговоров.



