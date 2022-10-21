logo

BTC/USD

19027.45

ETH/USD

1281.64

LTC/USD

50.67

USD/UAH

40.35

EUR/UAH

39.00

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Россияне распространяют фейки о том, что ВСУ будут уничтожать Херсон
commentss НОВОСТИ Все новости

Россияне распространяют фейки о том, что ВСУ будут уничтожать Херсон

Количество людей, которые согласились выехать значительно меньше, чем говорят российские оккупанты

сегодня, 09:30 comments2058
Поделитесь публикацией:
Автор:

Кравцев Сергей

Российские захватчики распространяют лживую информацию о намерениях ВСУ превратить Херсон в руины, чтобы заставить людей уезжать. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщил первый замглавы Херсонского облсовета Юрий Соболевский в эфире общенационального телемарафона.

Россияне распространяют фейки о том, что ВСУ будут уничтожать Херсон

Херсон. Фото: из открытых источников

Юрий Соболевский отметил, что россияне, лишив жителей Херсона получать информацию из украинских СМИ, активно используют радио, телевидение, на котором целыми днями заявляют, что ВСУ готовят масштабное наступление на Херсон. Также людям раздают прямо на улицах листовки, рассылают смс. Везде главный посыл – "ВСУ идут, чтобы разрушить Херсон". На самом желе деле это самая настоящая пропаганда и лживая информация. 

При этом замглавы облсовета отметил, что на часть людей такая информация действует и те принимают решение выехать на подконтрольную России территорию, опасаясь за свою жизнь.

Соболевский рассказал, что на Херсонщине сейчас идет скрытая депортация. Но россияне сильно преувеличивают, когда заявляют об огромных очередях из херсонцев, которые хотят уехать до наступления ВСУ. Учитывая то, что Кремль ввел военное положение на аннексированных территориях, нельзя исключать, что оккупанты будут силой заставлять людей покинуть Херсон. Также нельзя исключать, что захватчики будут проводить принудительную мобилизацию и привлекать людей к принудительному труду.

Читайте также на портале "Комментарии" — тревожные заявления белорусского диктатора Лукашенко и Генштаба ВСУ: почему угроза вторжения с РБ выросла в разы. Эксперты в эксклюзивном интервью рассказали о непростой ситуации.




Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=PMlmW64xFjg
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!