Россияне распространяют фейки о том, что ВСУ будут уничтожать Херсон

Российские захватчики распространяют лживую информацию о намерениях ВСУ превратить Херсон в руины, чтобы заставить людей уезжать. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщил первый замглавы Херсонского облсовета Юрий Соболевский в эфире общенационального телемарафона.

Херсон. Фото: из открытых источников

Юрий Соболевский отметил, что россияне, лишив жителей Херсона получать информацию из украинских СМИ, активно используют радио, телевидение, на котором целыми днями заявляют, что ВСУ готовят масштабное наступление на Херсон. Также людям раздают прямо на улицах листовки, рассылают смс. Везде главный посыл – "ВСУ идут, чтобы разрушить Херсон". На самом желе деле это самая настоящая пропаганда и лживая информация.

При этом замглавы облсовета отметил, что на часть людей такая информация действует и те принимают решение выехать на подконтрольную России территорию, опасаясь за свою жизнь.

Соболевский рассказал, что на Херсонщине сейчас идет скрытая депортация. Но россияне сильно преувеличивают, когда заявляют об огромных очередях из херсонцев, которые хотят уехать до наступления ВСУ. Учитывая то, что Кремль ввел военное положение на аннексированных территориях, нельзя исключать, что оккупанты будут силой заставлять людей покинуть Херсон. Также нельзя исключать, что захватчики будут проводить принудительную мобилизацию и привлекать людей к принудительному труду.

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